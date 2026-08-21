ジャルパックは8月20日より、国内・海外のJALダイナミックパッケージ(航空券+宿泊)および海外パッケージツアーを対象とした「e JALポイント還元キャンペーン」を開催している。

同キャンペーンでは、国内・海外のJALダイナミックパッケージ(航空券+宿泊)および海外パッケージツアーを予約の上、2,000e JALポイント以上を利用すると、利用ポイント数に応じて、抽選で200名に最大20,000ポイントが還元される。

具体的には、2,000e JALポイント以上の利用で、抽選で100名に「4,000e JALポイント」が、10,000e JALポイント以上の利用で、抽選で100名に「20,000e JALポイント」が還元される。

e JALポイントへの交換について

なお、e JALポイントはマイルから交換(1,000マイル=1,000ポイント)でき、旅行代金に1ポイント1円相当として利用することが可能。また、10,000マイル以上は交換率が1.5倍(10,000マイル=15,000ポイント)となる。

キャンペーン期間は8月20日～9月30日、対象出発期間は8月25日～2027年2月28日まで。詳細は専用サイトにて確認できる。