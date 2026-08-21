星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は10月1日～31日の期間、「農園の魔女ハロウィン」を開催する。

農園の魔女ハロウィン ※イメージ

魔女の農園でかぼちゃを楽しみつくす

農園「アグリガーデン」は、ブリキや陶器で作られたかぼちゃが並び、実りの秋を祝う魔女の農園へと様変わりする。また、色も形もユニークなおもちゃかぼちゃを使った三目並べや積み木など、遊び心あふれるミニゲームを用意。

おもちゃかぼちゃで遊ぶミニゲーム

さらに農園の前では、焚火を囲んでかぼちゃと旬の野菜をたっぷり使ったスープを堪能できる。秋の深まりを感じる冷涼な高原の空気の中、温かいスープが心と身体を芯から満たす。

焚き火で温めるかぼちゃのスープ

魔女になりきる仮装衣装や農園に設えたフォトスポット

会場には、大小様々なかぼちゃやドライフラワーなどに囲まれた、魔女の暮らしているような世界観をイメージしたフォトスポットが登場。サイズや形が豊富な魔女の帽子、赤や緑のカラフルなマントを自由に組み合わせて着用できる。農園の魔女になりきってアグリガーデンや森を散策すれば、まるで絵本の世界に迷い込んだかのような非日常な滞在を楽しめる。

帽子やマントで楽しむ魔女の仮装

魔女の家で味わうかぼちゃのオリジナルカクテル

Books&Cafeやプレイエリアなどが備わる「POKO POKO」では、夜の時間に、ほんのり甘いかぼちゃのリキュールを使用したオリジナルカクテルやノンアルコールドリンクとしてホットアップルジンジャーを提供する。オリジナルドリンクに合わせて、カボチャやニンジンなどの彩り豊かな野菜チップスのおつまみを農園の魔女が用意。まるで魔女が住んでいるかのような幻想的な夜の空間で、ハロウィンの静かな夜を楽しめる。

オリジナルのかぼちゃカクテル

那須の自然を形にする、森のパンプキンウッドづくり

アクティビティ施設「グリーンハウス」では、農園で育つかぼちゃに見立てた「森のパンプキンウッドづくり」(3,000円)を体験できる。木材へのペイントに加え、松ぼっくりや木の実など、施設内の豊かな自然から集められた素材で飾り付けを楽しめるのが特徴。旅の思い出として自宅に飾れる、アグリツーリズモリゾートならではのクラフト体験。参加には「森の創作ラボ」の予約が必要。当日15分前まで予約を受け付ける。