JR東海は20日、夜間に運行する東海道新幹線の特別列車「東海道ルミエールエクスプレス」をシルバーウィーク期間の9月22日夜から翌朝にかけて上り方面で運行すると発表した。

「東海道ルミエールエクスプレス」は8月8日に下り方面で運行し、多くの人に利用され、好評だったという。これを踏まえ、シルバーウィーク期間の利用ニーズに応えるため、関西圏・中京圏から首都圏へ向かう上り方面で初めて運行する。

9月22日に新大阪駅22時3分発・京都駅22時18分発・名古屋駅22時54分発で運行し、途中の新富士駅で停車。翌朝、新富士駅から新横浜駅6時35分着・品川駅6時47分着・東京駅6時54分着で運行する。途中の京都駅、名古屋駅で降車できず、新横浜駅と品川駅で乗車もできない。新富士駅で改札内の自動販売機や喫煙所を利用できるが、改札外に出ることはできない。

シルバーウィーク期間、より多く人に利用してもらえるように販売座席を増やすなど、商品内容を変更。上下方面の運行実績を踏まえ、利用ニーズや運営上の課題など検証し、今後の商品やサービス内容の検討に生かすとしている。

JR東海ツアーズの申込みサイトで販売を開始しており、「新大阪駅発→東京駅着」の場合で普通車指定席は大人1万7,000円・こども8,500円、グリーン車指定席は大人2万3,000円・こども1万5,000円。普通車指定席はA・C・E席、グリーン車指定席はA・D席を販売する。なお、今回の列車では、女性専用車両は設定されない。