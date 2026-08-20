「結婚しないのかなと思ったら…」お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子が、テレビ朝日公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』にゲスト出演。納言・薄幸とのトークで、田中みな実と亀梨和也の結婚を祝福し、独自視点の見解を披露して盛り上げた。

  • 田中みな実

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「結婚しないのかなと思ったら…」「素晴らしいことですよ」

芸能界の結婚が話題になると、大久保は、「全然結婚してもらいたいな」と前置きしながら、「最近結婚式行ってないから、もうぜひ」とコメント。続けて、田中と亀梨について、「結局さ、亀梨くんと田中みな実が結婚する。そこに落ち着くんですよ、人って。何のサプライズもない」と愚痴をこぼして笑いを誘う。

薄幸から、「びっくりしなかったですか?」と聞かれると、「私は2人とも知ってたから。付き合ってるのも知ってたんだけど」と明かし、「でも結婚しないのかなと思ったら、結局。素晴らしいことですよ。お子様はもう授かってね」と祝福。その一方で、「でもこのままじゃ地球が変わらないんじゃないかなと思って」と突然、壮大な持論を展開した。

「収まるところに収まった2人が、こうやって繰り返してるわけですよ。ビジュアルがいい、お金がある、子供が生まれる。そこはもうすごくいい教育を受ける」と語り、「その一方で、みたいなさ」と続けると、薄幸も、「差が広まる一方ですね」と反応。大久保は、「もうちょっとこう、大逆転みたいなことができていった方が、私はいい気がするんだけどね」と話した。

さらに薄幸が、意外性のある芸能人同士の結婚はあまりないと話すと、大久保は、「結局、この女優さん、この俳優さん」とうなずきながら、南海キャンディーズ・山里亮太と蒼井優の結婚を例に挙げ、「唯一、山ちゃんと……そうね、あそこは。山ちゃん頑張った」と称賛。「地球を変えようとしてるから、彼」と独特の表現で笑わせ、「そういうの起こしてかないと、たぶん今いい方向に地球は行ってないから。温暖化含めて」と力説した。

田中から結婚の事前連絡があったのかを聞かれると、大久保は、「事前には来ないです」と回答。生放送中に速報で知ったといい、「本当に仲良しなんで、2日後ぐらいに『おめでとう! 『ゴゴスマ』でいろいろ言っちゃってごめんね!』みたいに送ったら、『ありがとうございます! 2人で見てました!』みたいな(笑)」と結婚後のやり取りをうれしそうに思い出していた。

田中とは親しい間柄だからこそ飛び出した、大久保流の祝福と“物申す”発言。コメント欄には、「大久保さんってプロだなぁ…」「『このままでは地球が変わらない』名言でた」「大久保さんの自然体で飾らない所が好感持てる」「大久保さんが人気なのよく分かる」といった称賛の声が寄せられている。

【編集部MEMO】
「納言幸のやさぐれ酒場」は、 YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』で配信中の人気企画。納言の薄幸がMCを務め、ゲストとともにお酒を飲みながらさまざまなトークを展開する。

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