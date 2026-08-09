メガハウスは、『進撃の巨人』より「とびマス 進撃の巨人【超大型巨人限定ステッカー付きセット】」(7,370円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。

『集めて』『飾って』『動画を撮って』楽しみ方は無限大☆彡 スピード感あふれる新感覚マスコットフィギュア「Tobiｍas(とびマス)」シリーズから、「進撃の巨人」が新登場。

立体機動装置で宙を飛び回る名シーンの数々を手元で再現可能。車の窓に貼ると、流れていく車窓風景とマッチしてまるで飛んでいるように見える。

吸盤でピタッとくっつくからどこへでも連れてお出かけ可能。角度や向きの調節も自由自在！部屋の中や車の中、場所を選ばずに浮かせて飾ることができるのでスペースも取らずに集められる。

沢山集めて飾ると、キャラクター同士の名シーンを再現できたり…世界観も広がる。

本セットには全6種がセットになっている。

①エレン・イェーガー、②アルミン・アルレルト、③ミカサ・アッカーマン、④リヴァイ、⑤ハンジ・ゾエ、⑥エレン・イェーガー(表情替えver.)

超大型巨人の限定ステッカーが付属するのはプレミアムバンダイ限定となっている。

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会