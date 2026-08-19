ローソンは8月18日、「ご当地うまいもん祭」を、全国のローソン店舗(「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く)で開始した。東北地区の1,171店では、計8品を発売する。

からあげクン かっぱえびせん にんにく醤油味

「ご当地うまいもん祭」では、北海道、東北、関東(北関東甲信越)、関東(南関東)、東海北陸、関西、中国四国、九州の8エリアごとに、地元の有名店の監修商品やご当地の食材を使用したオリジナルの「からあげクン」や「プレミアムロールケーキ」などを発売する。

東北地区では、東日本限定で発売している「かっぱえびせん にんにく醤油味」とコラボした「からあげクン かっぱえびせん にんにく醤油味」(298円)を販売する。

「UC×ずんだ茶寮監修 プレミアムロールケーキ ずんだシェイク風味」(270円)は、ずんだスイーツ専門店 菓匠三全「ずんだ茶寮」が監修した「ずんだシェイク」をイメージしたプレミアムロールケーキ。

UC×ずんだ茶寮監修 プレミアムロールケーキ ずんだシェイク風味

秋田市の人気ラーメン店「ラーメンマシンガン」が監修した「ラーメンマシンガン監修 ニンニクねぎチャーシューおにぎり」(203円)、「ラーメンマシンガン監修 冷しにんにく醤油」(697円)や、山形県の老舗らーめん店「栄屋本店」監修の「栄屋本店監修 冷しらーめん」(697円)、福島県郡山市の人気定食屋「舞木ドライブイン」監修の「舞木ドライブイン監修 豚焼肉丼」(646円)も販売する。

ラーメンマシンガン監修 ニンニクねぎチャーシューおにぎり

舞木ドライブイン監修 豚焼肉丼

ラーメンマシンガン監修 冷しにんにく醤油

栄屋本店監修 冷しらーめん

「パンとエスプレッソとひとやすみ監修 カフェラテデニッシュ」(189円)は、宮城県仙台市のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソとひとやすみ」が監修したデニッシュ。

パンとエスプレッソとひとやすみ監修 カフェラテデニッシュ

まちかど厨房おにぎり展開店では、岩手県宮古市のブランド魚「宮古トラウトサーモン」を使用した「おにぎり 宮古トラウトサーモン」(365円)を提供する。