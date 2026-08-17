セブン‐イレブン・ジャパンは8月18日～22日、税抜400円以下のおにぎりや寿司を一度に2個購入するごとに(組合せ自由)50円引きとなるセールを開催する。

対象商品は、432円(税抜400円)以下のおにぎり、寿司各種で、組み合わせは自由。一度に4個買った場合は100円引きとなる。

対象商品には、「手巻おにぎり ツナマヨネーズ」(196.56円)、「手巻寿司 納豆巻」(213.84円)などが含まれる。