ローソンは8月18日より、「ご当地うまいもん祭」を開催。全国8エリアごとに、ご当地食材やソウルフードとコラボした「からあげクン」や「プレミアムロールケーキ」等を販売している。

今回の「ご当地うまいもん祭」では、北海道、東北、関東(北関東甲信越)、関東(南関東)、東海北陸、関西、中国四国、九州の8エリアごとに、地元の有名店の監修商品やご当地食材を使用したオリジナルの「からあげクン」「プレミアムロールケーキ」が登場。さらに、おにぎりや麺類、お弁当など多くのオリジナルフードが、エリアごとに販売されている。

本稿では、「ご当地からあげクン」「ご当地プレミアムロールケーキ」のほか、各エリアから気になる商品をピックアップして紹介する。

ご当地からあげクン

今年発売40周年を迎え、累計販売数50億食を突破した「からあげクン」では、「中国料理布袋監修 ザンギのたれ味」(北海道)、「かっぱえびせん にんにく醤油味」(東北)、「亀田の柿の種味 ピリ辛しょうゆ」(北関東甲信越)、「七宝麻辣湯監修 麻辣湯味」(南関東)、「ステーキのあさくま監修コーンスープ味」(東海北陸)、「くらこん監修 塩こんぶマヨ味」(関西)、「晩餐館 焙煎にんにくたれ味」(中国四国)、「カルビーポテトチップス九州しょうゆ味」(九州)といった各エリアの人気店やロングセラー商品とのコラボフレーバー8種類が登場する。

ご当地プレミアムロールケーキ

シリーズ累計販売数5億個超えの「プレミアムロールケーキ」では、各地域を代表する食材や名物をテーマにした「プレミアムロールケーキ 北海道産赤肉メロン」(北海道)、「UC×ずんだ茶寮監修 プレミアムロールケーキ ずんだシェイク風味」(東北)、「CHEESE GARDEN監修ベイクドチーズケーキinプレミアムロールケーキ」(関東)、「ステーキのあさくま監修プリン風プレミアムロールケーキ」(東海北陸)、「らぽっぽファーム監修 お芋クリームプレミアムロールケーキ」(関西)、「プレミアムロールケーキ 白バラコーヒー」(中国四国)、「プレミアムロールケーキ 熊本県産和栗」(九州)の計7品が発売されている。

北海道エリア

ローソン(左)中国料理布袋監修 山椒香る麻婆おにぎり、(右)中国料理布袋監修 冷し豆乳担々麺

北海道エリアからは、札幌の人気中華店「中国料理布袋」が監修したおにぎりと担々麺をピックアップ。「中国料理布袋監修 山椒香る麻婆おにぎり」(214円)は、店主こだわりの肉みそとニラを混ぜ込んだ、ピリ辛の麻婆おにぎり。「中国料理布袋監修 冷し豆乳担々麺」(697円)は、豆乳とごまを加えた花椒香る濃厚スープで食べる冷製担々麺。辛味と酸味が効いた、ごま風味の豆乳スープは、箸が止まらない美味しさ。

東北エリア

ローソン(左)ラーメンマシンガン監修 冷しにんにく醤油、(右)【まちかど厨房】おにぎり 宮古トラウトサーモン

東北エリアでは、秋田市の「ラーメンマシンガン」が監修した冷やし麺「ラーメンマシンガン監修 冷しにんにく醤油」(697円)が登場。食べ応えのあるワシワシ麺に、醤油ベースのキリッとしたスープを合わせ、さらに豚バラ、もやし、キャベツ、ガリマヨ、生にんにくをトッピングした、背徳感がたまらない一杯。また、「【まちかど厨房】おにぎり 宮古トラウトサーモン」(365円)もピックアップ。栄養豊富な海水で育った脂ののったトラウトサーモンを、塩味で焼き上げている。

関東エリア

ローソン(左)【まちかど厨房】八幡屋礒五郎監修 七味豚丼、(右)八幡屋礒五郎監修 味噌カツサンド

関東エリアからは、長野の老舗七味唐辛子メーカー「八幡屋礒五郎」が監修した豚丼とカツサンドを紹介。「【まちかど厨房】八幡屋礒五郎監修 七味豚丼」(689円)は、炭火焼風に香ばしく焼き上げた甘じょっぱい豚肉を白ごはんにのせた一品。「八幡屋礒五郎監修 味噌カツサンド」(419円)は、甘辛い味噌だれを使用した、食べ応え十分のサンドイッチ。いずれも、「八幡屋礒五郎」のピリッとした辛みと豊かな風味の七味唐辛子が、肉のおいしさを引き立てている。

東海北陸エリア

ローソン(左)松阪牛おにぎり、(右)更科監修 冷やしたぬきそば

東海北陸エリアでは、三重県のブランド牛「松阪牛(まつさかうし)」を使用した「松阪牛おにぎり」(297円)が登場。松阪牛本来のおいしさを堪能できるよう、中具はしぐれ煮のみとし、海苔を巻かずシンプルに仕上げている。また、岐阜県の有名そば店「更科」監修の「更科監修 冷やしたぬきそば」(646円)もピックアップ。甘じょっぱい醤油タレと甘辛く煮た油揚げ、コシのあるそばが特長の一杯。

関西エリア

ローソン(左)塩こんぶごはん 牛そぼろと卵黄、(右)キラメキノトリ監修 台湾まぜそば

関西では、「くらこん」の看板商品“くらこん塩こんぶ”をごはんに混ぜ、甘辛く味付けした牛そぼろと卵黄ソースを中具に入れた「塩こんぶごはん 牛そぼろと卵黄」(214円)が登場。また、京都発祥の人気ラーメン店「キラメキノトリ」の名物「台湾まぜそば」の味わいをイメージした「キラメキノトリ監修 台湾まぜそば」(697円)もラインアップ。もっちりとした食感の麺に、魚粉の旨味とニンニクのパンチを効かせた仕立てになっている。

中国四国エリア

ローソン(左)ご飯より重い!厚焼き玉子の明太マヨネーズおにぎり、(右)クセになる刺激!くにまつ監修 冷し汁なし担担麺

中国四国エリアからは、「ご飯より重い!厚焼き玉子の明太マヨネーズおにぎり」(322円)が登場。ご飯よりも重い厚焼きたまごとご飯との間に、明太マヨネーズをサンドしている。また、広島発、汁なし坦坦麺の名店「くにまつ」が監修した花椒のしびれとラー油の辛さが効いた「クセになる刺激!くにまつ監修 冷し汁なし担担麺」(667円)もラインアップ。

九州エリア

ローソン(左)五郎家監修 炒飯&焼ラーメン、(右)ビッグマン監修 ベーコンエッグサンド

九州エリアでは、鹿児島の人気ラーメン店「五郎家」監修の「五郎家監修 炒飯&焼ラーメン」(697円)が登場。焦がしにんにくがアクセントの焼ラーメンと、シンプルな炒飯の組み合わせ。また、佐世保の老舗ハンバーガー・サンドイッチ店「ビッグマン」からは、人気No.1メニュー「元祖ベーコンエッグバーガー」をイメージしたサンドイッチ「ビッグマン監修 ベーコンエッグサンド」(397円)が登場する。

※画像はすべてイメージ。

※発売商品は数量限定・無くなり次第終了となる。

※店舗によって商品の品揃えが異なる場合がある。