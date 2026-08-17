【8月18日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年8月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

8月18日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年8月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「もち食感ロール(北海道産生クリーム入り) 3個入」(211円)

価格 : 211円

エネルギー : 253kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もちもちとした食感の生地で、北海道産生クリーム入りの濃厚なホイップクリームを贅沢に巻いたロールケーキが3個入って登場です。手軽にシェアできるサイズ感で、おやつタイムにぴったりな一品に仕上がっています。

「フルーツミックスサンド」(419円)

価格 : 419円

エネルギー : 246kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※中四国地域は9/1(火)発売とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

北海道産の生クリームを使用したコクのあるホイップクリームに、フレッシュなキウイ、黄桃、パイナップルをゴロっと合わせた彩り豊かなフルーツミックスサンドが登場。フルーツの爽やかな酸味とクリームのやさしい甘みが絶妙なバランスで楽しめます。

「もっとゴロチョコ! メロンパン いちご」(235円)

「もっとゴロチョコ! メロンパン いちご」(235円)

価格 : 235円

エネルギー : 448kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

いちごの華やかな風味が広がるサクサクのメロンパン生地と、ゴロっとチョコの食感のコントラストが楽しい、食べ応え抜群のスイーツパンが登場です。生地とビスケット生地の間にゴロっとした存在感のあるチョコが挟まった、食べ応え抜群の一品。

「ホイップ&カスタードドーナツ」(160円)

価格 : 160円

エネルギー : 417kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりとやわらかく揚げたドーナツ生地に、なめらかなホイップクリームと濃厚なカスタードクリームの2種類を詰めたドーナツが登場。ひとくちで2つの贅沢な味わいを同時に楽しめる、甘党にはたまらない商品になります。

「ゴロっと! りんごとさつまいものパン」(300円)

価格 : 300円

エネルギー : 298kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ゴロっと大きめにカットされたりんごとさつまいものホクホクとした食感が存分に楽しめる新作パンが登場です。黒ごまの香ばしさが引き立つ、噛み応えのあるフランスパン生地を楽しめる一品。素材の自然な甘みと風味を堪能できる商品になっています。

まとめ

8月18日以降に購入できる新商品は、「もち食感ロール(北海道産生クリーム入り) 3個入」や「フルーツミックスサンド」、「もっとゴロチョコ! メロンパン いちご」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用