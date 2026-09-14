公開中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、入場者特典第5弾として、全52ページの冊子「ひみつ本」が9月19日から数量限定で配布されることが決定した。原作者・ナガノによる描き下ろし漫画やエッセイに加え、長編エピソード“セイレーン編”の構想段階で描かれたストーリーイラストも初公開される。
“セイレーン編”の秘密に迫る豪華冊子
「ひみつ本」には、ナガノが“セイレーン編”の構想時に描いたストーリーイラストを掲載。映画公式サイトで公開中のロングインタビューにも登場する、「セイレーンの代わりに『あのこ』を配置していた」「ヒトハとフタバには顔もセリフもあった」といったエピソードのもとになったイラストが収録されるという。
また、ロングインタビュー内で言及された「島二郎とオデの取っ組み合いの喧嘩」を描く漫画「オデと島」も掲載。さらに、「ひみつ本」のために描き下ろされたエッセイ「むちゃうま日記」も収録される。
特典は9月19日より、全国の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』上映館で、本作を鑑賞した人に1人1冊配布。数量限定のため、なくなり次第終了となる。
セイレーン編のLINEスタンプも登場
映画の公式LINEスタンプも発売される。セイレーン編で描かれるちいかわ、ハチワレ、うさぎたちの表情や印象的なセリフを楽しめる内容で、静止画スタンプに加えてアニメーション、ボイス・サウンド付きスタンプもラインナップする。
- 第1弾・静止画スタンプ：9月15日11時発売
- 第2弾・アニメーション／ボイス・サウンド付きスタンプ：9月17日11時発売
公開52日で興行収入146.6億円、観客動員1000万人を突破
7月24日に公開された本作は、9月13日までの公開52日間で興行収入146.6億円、観客動員1000万人を記録した。
9月5日からは4DX版の上映もスタート。初の応援上映も実施されるなど、注目を集めている。。
- タイトル：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
- 公開日：7月24日
- 原作・脚本：ナガノ
- 監督：及川啓
- アニメーション制作：サイピク
- 配給：東宝
- キャスト：青木遥、田中誠人、小澤亜李、井口裕香、淺井孝行、内田雄馬、島袋美由利、春海百乃、最上嗣生、鈴木みのり ほか
(c)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会