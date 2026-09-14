公開中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、入場者特典第5弾として、全52ページの冊子「ひみつ本」が9月19日から数量限定で配布されることが決定した。原作者・ナガノによる描き下ろし漫画やエッセイに加え、長編エピソード“セイレーン編”の構想段階で描かれたストーリーイラストも初公開される。

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“セイレーン編”の秘密に迫る豪華冊子

「ひみつ本」には、ナガノが“セイレーン編”の構想時に描いたストーリーイラストを掲載。映画公式サイトで公開中のロングインタビューにも登場する、「セイレーンの代わりに『あのこ』を配置していた」「ヒトハとフタバには顔もセリフもあった」といったエピソードのもとになったイラストが収録されるという。

また、ロングインタビュー内で言及された「島二郎とオデの取っ組み合いの喧嘩」を描く漫画「オデと島」も掲載。さらに、「ひみつ本」のために描き下ろされたエッセイ「むちゃうま日記」も収録される。

特典は9月19日より、全国の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』上映館で、本作を鑑賞した人に1人1冊配布。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

セイレーン編のLINEスタンプも登場

映画の公式LINEスタンプも発売される。セイレーン編で描かれるちいかわ、ハチワレ、うさぎたちの表情や印象的なセリフを楽しめる内容で、静止画スタンプに加えてアニメーション、ボイス・サウンド付きスタンプもラインナップする。

第1弾・静止画スタンプ ：9月15日11時発売

：9月15日11時発売 第2弾・アニメーション／ボイス・サウンド付きスタンプ ：9月17日11時発売

公開52日で興行収入146.6億円、観客動員1000万人を突破

7月24日に公開された本作は、9月13日までの公開52日間で興行収入146.6億円、観客動員1000万人を記録した。

9月5日からは4DX版の上映もスタート。初の応援上映も実施されるなど、注目を集めている。。

タイトル ：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』

：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』 公開日 ：7月24日

：7月24日 原作・脚本 ：ナガノ

：ナガノ 監督 ：及川啓

：及川啓 アニメーション制作 ：サイピク

：サイピク 配給 ：東宝

：東宝 キャスト ：青木遥、田中誠人、小澤亜李、井口裕香、淺井孝行、内田雄馬、島袋美由利、春海百乃、最上嗣生、鈴木みのり ほか

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