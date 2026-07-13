レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は7月15日から、平日限定「鍋飲みセット」(2,178円～)に、夏限定の「海鮮チゲ」と「コムタン」を追加する。

鍋飲みセットは、「選べる鍋」と「2時間アルコール飲み放題」がセットになった、1人2,178円で楽しめる平日限定のプラン。鍋には、お肉と4種の国産野菜、おし豆富がセットになっており、お酒とともにしっかりと食事も楽しめる。同プランでは、「選べる鍋+2時間アルコール飲み放題(生ビールあり)」(2,728円)、「選べる鍋+2時間ソフトドリンク飲み放題」(1,738円)も用意するほか、同セット限定で「枝豆食べ放題」(330円)も追加できる。

今回、定番の「もつ鍋」「すき焼き」「火鍋」に加え、夏限定で海鮮チゲとコムタンが登場する。

海鮮チゲは韓国を代表する鍋料理の一つ。コチュジャンや粉唐辛子、ニンニクに加え、カニなど3種の魚介エキスを合わせることで、複数の魚介が織りなす"濃厚なコク"と、唐辛子のほどよい"辛味"が調和した、奥深い味わいに仕上げた。

海鮮チゲ

淡い乳白色が特長のコムタンは、牛肉や牛骨などを煮込んだ、韓国を代表する伝統的なスープ。野菜やお肉などの素材本来の美味しさを引き立てるよう、牛の旨みをじっくり引き出しながらも、すっきりとした後味に仕立てた。

コムタン

なお、鍋飲みセットはお盆期間の8月10日、8月12日～14日は販売しない。また、道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、柏店、新橋店、恵比寿店、大井町店、千日前店、札幌駅前店では実施していない。