レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は7月21日から、食べ放題が「平日20%OFF/休日10%OFF」となる「ご家族応援キャンペーン」を全店で実施する。

ご家族応援キャンペーン

食べ放題コースが平日20%OFF・休日10%OFF

実施期間は2026年7月21日～8月27日(8月8日～8月16日を除く)。食べ放題全コースが対象で、平日は20%OFF、休日は10%OFFで利用できる。

利用には、着席時または会計時に公式ホームページのキャンペーンページ内「クーポン画面」の提示が必要となる。2名以上、会計金額5,500円(税込)以上で利用可能。クーポンの利用条件の詳細は専用ページ(7月21日公開)で確認できる。

食べ放題コース

同店では、こだわりの国産野菜に加え、箸休めにも適した逸品料理まで食べ放題で提供しているほか、2種類のおだしを同時に味わえる「二色鍋」を用意。好みに合わせて異なる味わいを一度に楽しめる。

また、家族みんなで利用しやすい価格設定を採用している。食べ放題料金が小学生は「半額」、小学生未満は「無料」、60歳以上は「550円引き」で利用できる。

2種類のおだしを同時に味わえる

7月15日から「夏のごちそう韓国鍋」を提供

7月15日から、「夏のごちそう韓国鍋」として、海鮮チゲ鍋とコムタン鍋を提供する。

対象コースは、「豚コース(お肉全6種)」(4,378円)、「牛コース(お肉全10種)」(4,708円)、「黒毛和牛コース(お肉全11種)」(5,918円)、「霜降り黒毛和牛コース(お肉全12種)」(7,568円)。