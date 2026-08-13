レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は8月17日から、平日限定のプラン「鍋飲みセット」を、生ビール飲み放題付きで"値段据え置き"2,178円にて提供する。

同セットは、1人2,178円で「選べる鍋」と「2時間アルコール飲み放題」がセットになった、平日限定のお得なプラン。通常、「生ビール付き」へ変更する場合はプラス550円の2,728円となるが、同キャンペーンでは8月17日～8月31日までの期間、追加料金なしの2,178円にて、選べる鍋と「生ビール付き2時間アルコール飲み放題」を提供する。

同キャンペーンの利用には、公式アプリの「クーポン画面」を提示する必要がある。なお、道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、柏店、新橋店、恵比寿店、大井町店、千日前店、札幌駅前店では実施しない。

選べる鍋は全5種類。「もつ鍋」「火鍋」「すき焼き」に加え、期間限定の「海鮮チゲ」「コムタン」も選ぶことができる。いずれもお肉、4種の国産野菜、おし豆富がセットになっており、生ビールとともにしっかりと食事も楽しめる。

中華麺、うどん、きしめん(各種165円)や、ごはん(小220円、中275円、大330円)、TKGたまごかけごはん、チーズリゾットセット、玉子雑炊セット(各種330円)など「〆もの」も用意している。

おつまみは各種330円、逸品料理・サラダは各種440円と、手頃な価格帯で楽しめる。