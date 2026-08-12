8月も中旬に差し掛かります。せっかくのお盆休みの時期ではあるものの、日本近隣で複数発生している台風の動向も気にかかるところです。ここは思い切って外出の予定を中止し、気になっていた映画をお部屋で鑑賞するなどもいいかもしれません。傍にお気に入りのスイーツがあれば言うことなしです。

2026年8月の新作5品まとめ(8月11日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで8月11日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年8月のスイーツ新商品まとめ

2色の生地を焼き上げたシャインマスカットのロールケーキ、チョコカスタードクリームとチーズムースを重ねたチーズケーキ、冷やして食べるしっとり食感のキャラメルバウム、まるごとの蜜柑を包んだ大福、フレッシュなピーチの味わいを楽しめるフラッペなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「シャインマスカットのロールケーキ」(160円)

価格 : 160円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

シャインマスカットが味わえるロールケーキ。2色の生地を焼き上げ、シャインマスカットクリームとシャインマスカットゼリーを巻き込んでいます。

「天使のショコラチーズケーキ」(270円)

価格 : 270円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

チョコカスタードクリームと北海道生クリームを加えたチーズムースを重ねたチーズケーキ。天面にはふんわりとしたココアスポンジクラムをトッピングしました。

「冷やして食べるしっとり食感のキャラメルバウム」(218円)

価格 : 218円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

冷やして食べるキャラメルバウム。キャラメルソースを生地に練りこんだ、しっとり食感のバウムです。

「まるごと蜜柑大福」(290円)

価格 : 290円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

まるごとの蜜柑と白あんをお餅で包んだ大福です。

［ファミリーマート限定］

「ピーチフラッペ」(380円)

価格 : 380円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ファミマのフラッペ「味わうごほうびフルーツ」対象商品。果肉たっぷりで最後のひと口まで桃のジューシーさを堪能できるフラッペです。ごろっとした白桃果肉と白桃果肉入りソースを使用し、フレッシュなピーチの味わいと、すっきりとした甘さを楽しめる一杯に仕上げました。

※果汁・果肉比率10％（ミルクを注ぐ前の割合）

［数量限定］

まとめ

8月11日発売の新商品は、シャインマスカットのクリームとゼリーを巻き込んだ「シャインマスカットのロールケーキ」、ふんわりとしたココアスポンジクラムをトッピングした「天使のショコラチーズケーキ」、キャラメルソースを生地に練りこんだ「冷やして食べるしっとり食感のキャラメルバウム」などがラインナップ。

また、まるごとの蜜柑と白あんを包んだファミマ限定「まるごと蜜柑大福」や、果肉たっぷりで最後のひと口まで桃のジューシーさを堪能できる「ピーチフラッペ」も登場しています。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。