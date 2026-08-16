日本ハム、打線爆発でオリックスに13-7で勝利

先発投手：日本ハムは有原航平が6回2失点の好投（4安打1奪三振）、オリックスの曽谷龍平は3回2/3回5失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：日本ハムが2点を追加 4回表：日本ハムが3点を追加 5回表：日本ハムが1点を追加 注目選手：オリックスの来田涼斗が2本塁打、4打点、2得点の活躍、日本ハムの今川優馬が1本塁打、2打点の活躍、日本ハムのＲ・カストロが1本塁打、2打点、3得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 105 58 46 1 .558 -
2 巨人 106 56 48 2 .538 2
3 ヤクルト 104 48 55 1 .466 9
3 DeNA 106 48 55 3 .466 9
5 中日 108 46 61 1 .430 13
6 広島 101 40 57 4 .412 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 106 66 39 1 .629 -
2 西武 109 59 47 3 .557 7
3 日本ハム 110 61 49 0 .555 7
4 オリックス 108 53 53 2 .500 13
5 ロッテ 103 48 52 3 .480 15
6 楽天 104 41 62 1 .398 24