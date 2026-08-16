巨人が11点差で中日に完封勝利

先発投手：巨人は小笠原慎之介が7回0失点の好投（3安打8奪三振）、中日の柳裕也は7回1失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：巨人が1点を追加 8回表：巨人が10点を追加し、大量リードを広げる 注目選手：巨人の笹原操希が3打点の活躍、巨人の大城卓三が2打点の活躍、巨人の浦田俊輔が3得点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.