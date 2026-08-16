巨人が11点差で中日に完封勝利
先発投手：巨人は小笠原慎之介が7回0失点の好投（3安打8奪三振）、中日の柳裕也は7回1失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：巨人が1点を追加 8回表：巨人が10点を追加し、大量リードを広げる 注目選手：巨人の笹原操希が3打点の活躍、巨人の大城卓三が2打点の活躍、巨人の浦田俊輔が3得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|105
|58
|46
|1
|.558
|-
|2
|巨人
|106
|56
|48
|2
|.538
|2
|3
|ヤクルト
|104
|48
|55
|1
|.466
|9
|3
|DeNA
|106
|48
|55
|3
|.466
|9
|5
|中日
|108
|46
|61
|1
|.430
|13
|6
|広島
|101
|40
|57
|4
|.412
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|106
|66
|39
|1
|.629
|-
|2
|西武
|109
|59
|47
|3
|.557
|7
|3
|日本ハム
|110
|61
|49
|0
|.555
|7
|4
|オリックス
|108
|53
|53
|2
|.500
|13
|5
|ロッテ
|103
|48
|52
|3
|.480
|15
|6
|楽天
|104
|41
|62
|1
|.398
|24