マイクロマガジン社が発行する月刊Webコミック誌「コミックライド 8月号」が、7月30日より配信開始。『邪竜幼女～村娘に転生した最強ドラゴンは傍若無人に無双する～』の新連載がスタートしたほか、コミックライド10周年を記念して連載作家陣による描き下ろし色紙が抽選でもらえるキャンペーンもスタートしている。

■新連載『邪竜幼女～村娘に転生した最強ドラゴンは傍若無人に無双する～』

漫画：颯希、原作：富士伸太、キャラクター原案：TAiGA

邪竜が生まれ変わったのは──人間の女の子!?

開拓村の村娘であるソル・アップルファームは、ある日、邪竜として人間に恐れられていた前世の記憶を思い出し、再びこの世に覇を唱える──つもりであった。

周囲は邪竜の生まれ変わりを全く信じてくれず、ソル自身も幼女の肉体に精神を引っ張られ、なかなか親元を離れられない!!

果たしてソルが巣立つ日は来るのか──?

幼女となってもかつての強さはほぼ健在！

邪竜幼女が強者と闘い、人間を知り、成長していく物語！

■コミックライド 創刊10周年 プレゼント企画第3弾

直筆サイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンを開催。応募方法は特設サイトをチェック。