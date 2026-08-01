マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライド」「コミックライドAdv(アドバンス)」に連載中のコミックライド最新刊4作品を2026年7月31日に発売した。

実は最強の『農業』スキル、バレると実家追放!? 内緒で耕せ！攻撃スキルに見せかけろ！暴走お嬢様のドタバタ活劇！

■『侯爵令嬢アグリ・カルティアは授かったチートスキルでこっそり農業を謳歌する THE COMIC 1』

定価：792円(本体720円＋税10％)

漫画：えにし、原作：ふぁち、キャラクター原案：兎塚エイジ

発売日：2026年7月31日

＜あらすじ＞

貴族ならば攻撃スキルが尊ばれる世界──。

侯爵令嬢アグリ・カルティアが儀式で授かったのは……農業スキル！？

貴族にふさわしくないのなら、実家を追放されるのでは？

追放は嫌だ、でも農業したい！

スキルを隠しながら家族に内緒で農業を始めることを決意したアグリ。

農業欲は抑えきれなくなり、やがて周りの人を盛大に巻き込んで行くことに──！？

壮絶なヒロインレース開幕！『過去の恋』。それを清算できなかったのが俺の『罪』──

■『人気配信者たちのマネージャーになったら、全員元カノだった THE COMIC 1』

定価：792円(本体720円＋税10％)

漫画： みしべハマタ、原作：柊咲、キャラクター原案：さかむけ

発売日：2026年7月31日

＜あらすじ＞

ルートスター株式会社というマネジメント会社に、新人マネージャーとして入社した橘恵。

そのルートスターでは恵が入社する直前に所属タレントの不祥事が発覚ており、大混乱の中にあった。

「炎上したタレントの担当のように詰め腹を切らされたくなければ、くれぐれも男女関係には気をつけるように」と上司に釘を刺されながらも、配属初日に三人の人気配信者の担当を引き継ぐことになった恵は同僚への挨拶もそこそこに引継ぎの挨拶へ向かう。

そこで、『未清算の恋』と再開するとも知らずに──。

大きくなった愛犬とゆく異世界スローライフ!!

■『異世界転移したら愛犬が最強になりました～シルバーフェンリルと俺が異世界暮らしを始めたら～ THE COMIC 7』

定価：792円(本体720円＋税10％)

漫画：一花ハナ、原作：龍央、キャラクター原案：りりんら

発売日：2026年7月31日

＜あらすじ＞

怪しさ満点の不気味な人形を見つけたタクミ。

レオはその人形に強い警戒心を示し、同じく酒蔵に置いてあったお酒にも威嚇を放つ。

その不可解な状況にタクミは、街で問題になっている病との繋がりを感じとり、全ての酒樽をレオに調査をしてもらうと想像もしたくない可能性が浮上して──？

シリーズ累計50万部突破!! 最弱から成り上がり──廃課金者たちをぶっ潰す異世界ファンタジー!!

■『レベル1から始まる召喚無双 THE COMIC 9』

定価：792円(本体720円＋税10％)

漫画：七桃りお、原作：白石新、キャラクター原案：夕薙

発売日：2026年7月31日

＜あらすじ＞

義父の支配圏・アブラシルで裏組織を潰しまわる忍。

その最中に翼人族の王女を救い、冒険者と協力体制を結んだ。

そして、ついに義父からコンタクトが──。

忍の切り札となる少女の力とは…。