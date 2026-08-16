バンダイから2026年8月17日に発売される食玩新商品をまとめて紹介します。今週は『ワンピース』の人気シールコレクション「にふぉるめーしょん」最新弾や、女子バレーボール日本代表選手を収録したツインウエハース、サンリオキャラクターズの新商品など注目アイテムが多数登場します。

にふぉるめーしょん ワンピース大海賊シールウエハース LOG.15





にふぉるめーしょん ワンピース大海賊シールウエハース LOG.15

発売日：2026年8月17日

価格：149円

種類数：35種

人気デフォルメシールブランド「にふぉるめーしょん」の『ONE PIECE』シリーズ第15弾。ルフィたち麦わらの一味をはじめ、人気キャラクターたちを収録したコレクションシール付きウエハースです。今回は現在放送中の『エルバフ編』のキャラクターや、強者集う“王下七武海”がラインナップしています。

JAPAN NATIONAL VOLLEYBALL TEAM -女子日本代表ver.- ツインウエハース 2026





JAPAN NATIONAL VOLLEYBALL TEAM -女子日本代表ver.- ツインウエハース 2026

発売日：2026年8月17日

価格：220円

種類数：32種

女子バレーボール日本代表選手を収録したツインウエハースが2026年版として登場。2026年度の日本代表のうち14選手を収録しているほか、レジェンド木村沙織さん・古賀紗理那さんの日本代表仕様のスペシャルカードもラインナップしています。

きぐるみ～ず サンリオキャラクターズ2





きぐるみ～ず サンリオキャラクターズ2

発売日：2026年8月17日

価格：539円

種類数：6種

サンリオキャラクターズが着ぐるみ姿になったマスコットシリーズ第2弾。キャラクターたちが果物の着ぐるみを身にまとった姿を立体化。きぐるみ部分はフロッキー加工が施されたもこもこ素材となっています。

IVE FROM STARSHIP ENTERTAINMENT WITH AMUSE ウエハース2







IVE FROM STARSHIP ENTERTAINMENT WITH AMUSE ウエハース2

発売日：2026年8月17日

価格：220円

種類数：27種

韓国の人気ガールズグループ「IVE」のカード付きウエハース第2弾です。9種あるレアカードは全て箔押しの豪華仕様です。

カービィのエアライダー キャラマグネッツ







カービィのエアライダー キャラマグネッツ

発売日：2026年8月17日

価格：297円

種類数：20種

『カービィのエアライダー』のキャラクターたちをデザインしたキャラマグネッツ商品です。ゲーム内に登場する“パワーアップアイテム”が、ステッカーとなって1枚(全18種)付属します。

おぱんちゅうさぎとわんころマスコット ビスケットつき

発売日：2026年8月17日

価格：385円

種類数：10種

SNSを中心に人気を集める「おぱんちゅうさぎ」と「わんころ」のマスコット付き食玩です。ビスケットの絵柄は、「犬スタンプラリー」に登場したわんこたち全32種。

まとめ

今週発売のバンダイ食玩新商品は、『ONE PIECE』やサンリオキャラクターズ、カービィ、IVEなど幅広い人気コンテンツの商品が登場します。特に「にふぉるめーしょん ワンピース大海賊シールウエハース LOG.15」「JAPAN NATIONAL VOLLEYBALL TEAM -女子日本代表ver.- ツインウエハース 2026」「カービィのエアライダー キャラマグネッツ」は注目度の高いアイテムとなりそうです。気になる商品は発売日にチェックしてみてください。