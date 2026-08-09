バンダイから2026年8月10日に発売される食玩新商品をまとめて紹介します。今週は『どうぶつの森』のキャラマグネッツや、米津玄師さんの世界観を楽しめる「かいじゅうずかん カードウエハース」、『ズートピア』のカードソフトクッキーなど注目アイテムが登場。コレクションアイテムから組み立てキットまで、多彩なラインアップをチェックしていきましょう。

ミニプラ 超宇宙刑事ギャバン インフィニティキット03 エクスプレスギャバリオン







ミニプラ 超宇宙刑事ギャバン インフィニティキット03 エクスプレスギャバリオン

発売日：2026年8月10日

価格：3,498円

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より、工具不要で組み立てられる「ミニプラ」シリーズ第3弾が登場。1箱で「エクスプレスギャバリオン」とヒーロープレート、オプションパーツが完成します。メタリック成形色とラメ成形色を採用した豪華仕様で、既発売の「コスモギャバリオン GC-R」と組み合わせることで武器形態やスペースシップ形態、ロボ形態への変形・合体も楽しめます。

どうぶつの森 キャラマグネッツ





どうぶつの森 キャラマグネッツ

発売日：2026年8月10日

価格：297円

種類数：全24種

『どうぶつの森』のキャラクターたちがアクリル製マグネットになって登場。厚さ約5mmの立体感ある仕様で、たぬきちやしずえ、とたけけ、ジュン、シベリアなど人気キャラクターをラインアップしています。ゲーム内のメッセージカードをモチーフにしたメモカードも付属し、マグネットと組み合わせて楽しめます。

もっちりころりん♪クレヨンしんちゃん2

発売日：2026年8月10日

価格：385円

種類数：全8種

ぽってりとしたフォルムがかわいい「もっちりころりん♪」シリーズの『クレヨンしんちゃん』第2弾です。アクション仮面しんちゃんやワニ山さんしんちゃん、ぶりぶりざえもんのほか、ひつじ姿のしんちゃんやひまわり、シロも収録。くったりとした可愛らしいポーズで癒やされるソフビコレクションとなっています。

米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース





米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース

発売日：2026年8月10日

価格：198円

種類数：全22種

米津玄師さんがイラストと文章で表現した「かいじゅうずかん」シリーズからカードウエハースが登場。「骨門番」「外套紳士」「風船頭」など22体の個性豊かなかいじゅうをメタリックカードで収録しています。裏面にはそれぞれの物語も掲載されており、作品世界をより深く楽しめる内容です。

ズートピア／カードソフトクッキー

発売日：2026年8月10日

価格：198円

種類数：全33種（シークレット2種）

ディズニー映画『ズートピア』の名シーンやキャラクターを収録したカード付きソフトクッキーです。カードは全種メタリック仕様となっており、キラキラと輝くデザインが特徴。ジュディやニックをはじめ、作品の魅力を詰め込んだコレクションアイテムとなっています。

カラフルピーチ アクスタグミ





カラフルピーチ アクスタグミ

発売日：2026年8月10日

価格：352円

種類数：全15種

人気クリエイターグループ「カラフルピーチ」初のアクリルスタンド付きグミです。ボールチェーン付きのアクリルスタンドは持ち運びもできる仕様で、推しメンバーをいつでも身近に楽しめます。グミキャンディとアクスタを同時に楽しめるファン注目の商品です。

たまごっち カスタムキーリング2







たまごっち カスタムキーリング2

発売日：2026年8月10日

価格：418円

種類数：全9種（シークレット1種）

「たまごっち カスタムキーリング」の第2弾が登場。歴代たまごっちシリーズのデザインをミニチュアサイズで再現したキーホルダーで、カバンやポーチに付けて持ち歩けます。新種発見!!たまごっちやエンたま、ケーたま、Tamagotchi Paradiseなど幅広いシリーズをラインアップしています。

まとめ

2026年8月10日発売のバンダイ食玩は、『どうぶつの森』『クレヨンしんちゃん』『ズートピア』『たまごっち』など幅広い人気コンテンツの商品が集結しました。特に「どうぶつの森 キャラマグネッツ」「米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース」「たまごっち カスタムキーリング2」は、発売前から注目を集めています。気になる商品は発売日にチェックしてみてください。