サントリービバレッジ＆フードは、サントリーコーヒー「BOSS」と「ポケモン30周年」のタイアップを記念し、「ボス 歴戦の微糖」を9月1日より新発売する。また、「歴戦のボスGジャン」などが当たるキャンペーンを8月31日から実施する。さらに、9月1日よりボス主力5商品を「ポケモン図鑑缶」第2弾として、クラフトボス主力3商品を「ポケモンとのんびりラベル」として一斉リニューアルする。

パッケージでは、「歴戦」を乗り越えてきた全ての働く人の歴史や歩みを鼓舞したいという想いを込め、「歴戦の微糖」というネーミングを堂々と中央に配した。ラベル側面には『ポケットモンスター 赤・緑』に登場する「旅立ちのポケモン」の最終進化形であるフシギバナ、リザードン、カメックスを“歴戦を乗り越えてきた相棒”としてデザインしている。

中味開発においては、ネーミングにふさわしい味わいを追求し、100種類以上ものブレンドを試作した。その末に、たどり着いた一杯という意味を込め「全力ブレンドＬｖ.100」と名付けている。「歴戦」の厚みを表現した、苦みとコクのある力強い味わいが特長だ。

対象の6缶パック購入で「歴戦のボスGジャン」が当たる

対象の6缶パック購入で「歴戦のボスＧジャン」などが当たるキャンペーンを実施する。賞品は、フシギバナ、リザードン、カメックスの刺繍が背面に施された、“着るほどに相棒になる”ボスＧジャン。

応募受付期間は8月31日9:00~11月30日23:59。賞品は、5パックコースでは「歴戦のボスＧジャン」全3種が各種5人に、1パックコース「BOSSオリジナルQUOカード」1,500円分が3,000人に当たる。賞品の内容・仕様は変更になる場合がある。

ボス主力5商品リニューアルについて

同タイアップを記念し、長年多くの顧客に愛飲されている主力商品5品（「ボス レインボーマウンテンブレンド」「ボス 贅沢微糖」「ボス 無糖ブラック」「ボス カフェオレ」「プレミアムボス 微糖」）を「ポケモン図鑑缶」第2弾としてパッケージをリニューアルする。

ボス主力5商品リニューアルについて

今回のリニューアルでは、“いつものBOSSに新発見!!”をテーマに、ラベル側面にカロス地方／アローラ地方／ガラル地方／パルデア地方の「旅立ちの3匹」に加え、ピカチュウのイラストと、各ポケモン図鑑の情報を掲載している。なお、「ボス カフェオレ」については、中味もリニューアルする。

「BOSS×ポケモン30周年 第2弾」その場で当たる！キャンペーン

「BOSS」対象商品の2次元コードから応募でき、「この足跡だ～れだ？Ｔシャツ」や「ギフトペイポイント」が当たるキャンペーンを実施する。

「BOSS×ポケモン30周年 第2弾」その場で当たる! キャンペーンについて

応募受付期間は9月1日9:00~2027年1月31日23:59。賞品は、「この足跡だ～れだ？Ｔシャツ」全4種は各種375人に、「ギフトペイポイント」10円分は98,500人に、総計100,000人に当たる。賞品の内容・仕様は変更になる場合がある。

クラフトボス「ポケモンとのんびりラベル」

同タイアップを記念し、「クラフトボス ブラック」「同 ラテ」「同 甘くないイタリアーノ」を 「ポケモンとのんびりラベル」としてパッケージをリニューアルする。ゆっくりと時間をかけて飲むペットボトルコーヒーにちなみ、ラベルには、コダック、ヌオー、チルットなどの、のんびりとしたイメージのあるポケモン9種を選定した。

（掲載されているポケモンは以下の通り。「クラフトボス ブラック」：コダック、ゴンべ、ドオー。「クラフトボス ラテ」：ヌオー、タブンネ、マホイップ。「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」：チルット、ヌメラ、モクロー）

「ポケモンのんびりグッズ当たる！」キャンペーン

BOSS公式Xアカウントをフォローし、対象となる投稿を、リポストした人の中から、抽選でオリジナルの「ポケモンのんびりグッズ」が当たるキャンペーンを実施する。賞品には、仕事中や自宅など、どんな時もポケモンたちとのんびり過ごせるようなグッズが揃う。

応募受付期間は〈第1弾〉は9月1日9:00~9月14日23:59。〈第2弾〉は9月18日9:00~10月1日23:59。

賞品は、〈第1弾〉では、仕事中に嫌なことがあっても、「ポカン」と“ドわすれ”！コダックの“ドわすれ”枕は5人に当たる。〈第2弾〉では、大きなドオーに乗って、自宅でおもいっきりのんびり！ドオーの“沼る”クッションは5人に当たる。賞品の内容・仕様は変更になる場合がある。

キャンペーンの詳細は「BOSS×ポケモン30周年」キャンペーンサイトとBOSS公式Xアカウントに今後掲載していく。

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