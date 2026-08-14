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2026.08.14 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 0 0 0 0 0 2 0
広島 0 1 1 1 3 6 0
  • OUT

    阪0-3広

    7番 佐々木 泰 レフトホームラン 広島得点！ 阪 0-3 広

  • OUT

    6番 小園 海斗 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 髙寺 望夢 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 秋山 翔吾 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 センターフライ 2アウト

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン キャッチャーファウルフライ 1アウト

  • OUT

    阪0-2広

    2番 菊池 涼介 レフトホームラン 広島得点！ 阪 0-2 広

  • OUT

    9番 才木 浩人 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 元山 飛優 センターフライ 2アウト

  • OUT

    7番 梅野 隆太郎 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 名原 典彦 センターフライ 3アウト

  • OUT

    阪0-1広

    9番 森下 暢仁 レフトヒット 広島得点！ 阪 0-1 広 ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 石原 貴規 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 佐々木 泰 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 小園 海斗 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 秋山 翔吾 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 前川 右京 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン サードファウルフライ 2アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 名原 典彦 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 髙寺 望夢 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 サードゴロ 1アウト

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