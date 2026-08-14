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OUT
阪0-3広
7番 佐々木 泰 レフトホームラン 広島得点！ 阪 0-3 広
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OUT
6番 小園 海斗 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁
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2番 髙寺 望夢 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 秋山 翔吾 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 センターフライ 2アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
阪0-2広
2番 菊池 涼介 レフトホームラン 広島得点！ 阪 0-2 広
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OUT
9番 才木 浩人 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 元山 飛優 センターフライ 2アウト
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7番 梅野 隆太郎 サードゴロ 1アウト
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OUT
1番 名原 典彦 センターフライ 3アウト
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OUT
阪0-1広
9番 森下 暢仁 レフトヒット 広島得点！ 阪 0-1 広 ランナー：1、2塁
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OUT
8番 石原 貴規 空振り三振 2アウト
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7番 佐々木 泰 レフトフライ 1アウト
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OUT
6番 小園 海斗 レフトヒット ランナー：1、2塁
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5番 秋山 翔吾 センターヒット ランナー：1塁
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6番 前川 右京 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 センターフライ 1アウト
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4番 坂倉 将吾 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン サードファウルフライ 2アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 名原 典彦 レフトヒット ランナー：1塁
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3番 森下 翔太 ショートゴロ 3アウト
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2番 髙寺 望夢 ショートゴロ 2アウト
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1番 近本 光司 サードゴロ 1アウト
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