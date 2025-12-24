松屋フーズは1月6日、「ちいかわ」とのコラボ企画を全国の松屋、松のやで開始する。

第1弾「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」発売

コラボメニュー第1弾として、国産黒毛和牛を使用した「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」(1,580円)を一部除く全国の松屋で販売する。コラボメニュー1品の注文につき、コラボ限定「オリジナル食券キーホルダー」(デザインは全6種類)を1個、ランダムでプレゼントする。同商品は店頭の券売機のみの販売となり、松弁ネット・松屋モバイルオーダーおよび松弁デリバリーの利用は対象外。販売期間は2026年1月6日10:00～なくなり次第終了となる。

第2弾「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」発売

コラボメニュー第2弾として、本格スパイスを使用した「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」(980円)を一部除く全国の松屋で販売する。コラボメニュー1品の注文につき、コラボ限定「オリジナルフィギュア」(デザインは全6種類)を1個、ランダムでプレゼントする。同商品は店頭の券売機のみの販売となり、松弁ネット・松屋モバイルオーダーおよび松弁デリバリーの利用は対象外。販売期間は2026年2月17日10:00～なくなり次第終了となる。

おこさまメニュー注文で限定グッズをプレゼント

おこさまメニュー1品の注文につき、コラボ限定グッズを1点、ランダムでプレゼントする。第1弾では「オリジナルハンドタオル」(デザインは全6種類)、第2弾では「オリジナルスライドパズル」(デザインは全6種類)となる。

対象メニューは、「松屋 おこさま牛めしわくわくセット」(450円)、「松屋 おこさまカレーわくわくセット」(450円)、「松のや お子様プレート」(500円)、「松のや お子様パンケーキプレート」(500円)。対象店舗は、一部除く全国の松屋・松のやで、店頭の券売機のみの販売となり、松弁ネット・松屋モバイルオーダーおよび松弁デリバリーの利用は対象外。第1弾の販売期間は2026年1月6日10:00～、第2弾の販売期間は2026年2月17日10:00～。いずれもなくなり次第終了する。

なお、対象メニューの購入数は、コラボメニューが1人1日1食まで、おこさまメニューは1人1日3食までとなる。転売、再販売、営利目的での購入は不可。1日の販売数量には上限があり、当日分の販売終了および次回の販売日時については、各店舗の店頭にて案内される。

WEB抽選で100名に「オリジナルコラボどんぶり」が当たる

オリジナルコラボどんぶりが当たる

コラボ限定「オリジナルコラボどんぶり」をWEB抽選で100名にプレゼントする。注文金額合計800円(税込)以上のレシートで応募できる。応募対象期間(レシート発行期間)は2026年1月6日10:00～3月31日9:59、レシート応募の受付期間は2026年1月6日10:00～4月7日23:59となる。

フォロー&リポストで「ピンバッジセット」が当たる

オリジナルピンバッジセットが当たる

キャンペーン期間中に松屋公式Xをフォロー、対象の投稿をリポストするとコラボ限定「オリジナルピンバッジセット」が100名に当たる。対象投稿予定日は1月6日10:00、リポストキャンペーン期間は2026年1月6日10:00～1月18日23:59までとなる。

©nagano