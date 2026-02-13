松屋フーズは2月17日10:00～3月31日9:59の期間で、「ちいかわ」とのコラボ企画第2弾を全国の松屋および松のやにて開催する。

松屋・松のや×ちいかわコラボキャンペーン 第2弾

コラボメニュー第2弾では、こだわりの本格スパイスを使用した「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」(980円)を販売する。同商品は原作に登場する「鬼辛カレー」をイメージした商品で、オリジナルのポップアップシートとピックを添えての提供となる。

また、1品の注文につき「松屋」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナルフィギュア」(デザインは全6種類)がランダムで1個もらえる。注文は1人につき1日3食まで。テイクアウトの場合はみそ汁は付かず、なくなり次第終了となる。

なお、同商品は全国の松屋のみでの取り扱いとなり、松のやでの販売はない。また、店頭の券売機・タブレットおよび松屋モバイルオーダーのみの販売となり、松弁ネット・松弁デリバリーおよびドライブスルーでの利用は対象外となる。

さらに、おこさまメニュー1品の注文につき、「松屋/松のや」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナルスライドパズル」(デザインは全6種類)がランダムで1枚もらえる。

対象のおこさまメニューは「松屋 おこさま牛めしわくわくセット」、「松屋 おこさまカレーわくわくセット」、「松のや お子様プレート」、「松のや お子様パンケーキプレート」の4種。

なお、松のやではテイクアウトは実施していない。店頭の券売機・タブレットおよび松屋モバイルオーダーのみの販売となり、松弁ネット・松弁デリバリーおよびドライブスルーでの利用は対象外となる。

また、コラボ限定「オリジナルコラボどんぶり」をWEB抽選で100人にプレゼントするキャンペーンも実施。応募対象期間中に松屋・松のやで発行された、注文合計金額800円以上の領収書(食券、レシート、web領収書)を撮影し、専用フォームへ必要事項を入力すると応募できる。

1月6日10:00～3月31日9:59の期間に発行されたレシートが応募対象となり、レシート応募の受付期間は1月6日10:00～4月7日23:59となる。

オリジナルコラボどんぶり

(C)nagano