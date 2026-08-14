元YouTuber、彼女のために花火師の世界へ　やる気空回りで失敗もひたむきさを認められる

一瞬で消えるからこそ、その輝きに人生を懸ける。異なる道を歩んできた若者たちが飛び込んだ、花火師の世界――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「花火師になりたくて ～僕と私が打ち上げる夢～ 前編」を、16日に放送する。

打ち上がった花火を見上げるよしきさん

茨城県つくば市にある明治36年創業の山崎煙火製造所(※「崎」は正しくは「立つ崎」)は、競技大会で数々の賞を獲得してきた名門。花火業界が深刻な人手不足に直面する中、この会社には花火師を夢見る若者が集まってくる。多くは、異業種から転職してきた未経験者たちだ。

入社2年目のよしきさん(30)は、元YouTuber。大切な彼女と出会い、手に職をつけて安定するために花火師の世界に飛び込んだ。やる気が空回りし失敗することも多いが、分からない作業はスマートフォンで撮影し、先輩に何度も教えを請いながら覚えていく。そのひたむきさを認められ、少しずつ仕事を任されるようになった。

一方、同期の飯野さん(26)は社内唯一の女性花火師。看護師として働いていたコロナ禍、病院の外から聞こえた花火の音に心を動かされ、「今度は自分が人を元気にする側へ」と転職した。毎朝一番に出社し、休憩も惜しんで働く努力家だが、男性がほとんどの職場で「ガツガツいけない」と思い悩む。

そんな中、よしきさんに大きな機会が巡ってくる。音楽と花火を組み合わせた花火大会で、初めて点火を任されたのだ。失敗の許されない一発勝負。大役を成功させることはできるのか…。

一瞬の輝きに誇りと人生を懸ける、夢を追う若き花火師たちの1年を、suis(ヨルシカ)のナレーションで追っていく。

(C)フジテレビ