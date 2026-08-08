俳優の吉田美月喜が、2日・9日に放送されるフジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に初挑戦した。担当したのは、「クズ芸人の生きる道」。パチスロとギャラ飲みで生計を立てるお笑い芸人・小堀敏夫(59)の近況を追った作品だ。

これまでのシリーズを含め、小堀の破天荒な言動をエンタテインメントとして楽しみながらも、「こうはならないようにしよう」と反面教師にしていたという吉田。しかし、今回の映像に声を重ねていく中で、その印象は意外な方向へ変化していった――。

芸人の相方を失い、人生の相方を見つける

“クズ芸人”と呼ばれるお笑いコンビ・ガッポリ建設の小堀敏夫。芸歴34年のベテランながら、ギャラ飲みとパチンコでその日暮らしを続けてきた。婚活に励んでいた小堀だが、思いを寄せた女性から「恋人関係になることはない」と告げられ、あえなく失恋した。

ところが、後輩芸人を通じて一通のメッセージが届く。送り主は30歳の女性。婚活中の小堀に、自分ではどうかと名乗り出る思いがけない内容だった。

半信半疑で迎えた初対面。女性は、小堀の歩んできた人生そのものに引かれたと語り、2人は急速に距離を縮めていく。

一方、小堀は芸人人生の岐路を迎えていた。『ザ・ノンフィクション』の大みそか特番の収録中、小堀が明かした事実に、遅刻や約束破りに振り回されながらも支えてきた相方・室田稔が激怒。コンビ解散を宣言し、スタジオを飛び出してしまう。結成から28年、「ガッポリ建設」の歴史は突然、幕を閉じた。

相方を失った小堀の前に残ったのは、自分との人生を望む女性だった。夜の公園で、小堀は意を決して交際を申し込む。女性はその思いを受け入れ、結婚を前提とした交際が始まった。

芸人としての相方を失い、人生の相方を見つけた小堀。しかし、幸せな日々が始まって1カ月後、彼女は“大きな秘密”を打ち明ける。

住職の放った言葉が見方を変える

吉田が小堀の見方を変えたのは、小堀が寺での修行から逃げ出した際、住職が口にした「自分を裏切らない人」という言葉だった。

普通に考えれば、決めた修行を途中で投げ出した場面だが、自分の気持ちに正直であり続けることは、実は簡単ではないと感じた。自身も本心に蓋をしてしまうことがあるだけに、その言葉を「すごくカッコいい」と受け止め、彼の“すごいところ”に初めて気づかされたという。

もちろん、小堀の生き方に憧れるわけではないが、「あそこまで自分に正直に生きられる人は、なかなかいないと思います」と感じ、「ずっと見守っていたい」と思うように。

失敗を恐れず、その時々の感情のままに動いてしまう姿を、吉田は「すごく怖いもの知らず」と表現。その生き方は、自分にはないものだからこそ「楽しい」と感じられ、ナレーションを進めるうちに、いつの間にか応援する側になっていた。