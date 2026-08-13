「目がけいれんしてきました」――きょう13日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間スペシャル(19:00～)では、「お盆同窓会ゴチSP」を展開。元ゴチメンバーの中条あやみ、高杉真宙、池田エライザがVIPチャレンジャーとして参戦する。

3人はいずれも在籍期間は1年間だったが、当時の自腹総額は中条が120万5,976円、高杉が75万8,354円、池田が100万8,950円。久々のゴチで再び高額自腹の恐怖と向き合う。

高杉真宙、芸人公認のネタを全力披露

今回の舞台は、ヒルトン東京の中国料理「王朝」。設定金額は1人2万5,000円で、10人分約25万円の高額勝負となる。

今回は、注文した料理の辛さに応じてくじを引ける特別企画も実施。1等は30万円、2等は10万円、3等は1巡目の料理の値段を教えてもらえるという内容で、レギュラーメンバーが当選した場合は自腹レースの金額から減額される。これには、現在最下位争い中の増田貴久と倉科カナも色めき立つ。

元メンバーたちも勝負への思いは強く、中条は「今日は勝たないといけない」と気合十分。4年ぶりの池田は結果発表を前に「目がけいれんしてきました」と緊張を口にする。

一方、高杉はうま辛料理にも好調で「僕、辛い物いけるかもしれませんね」と余裕を見せるほか、「○っちゃってる!」と“あの芸人”公認のネタを全力で披露する。

せいや＆中条あやみ、夏祭りで“胸キュンデート”

同窓会らしく、現役時代の思い出話も飛び出す。中条は「とにかく楽しかった」と当時を振り返る一方、自身がクビになった際は顔から火が出るほど恥ずかしかったことを告白する。

さらに、学生時代に制服デートをやり残したという中条の願いをかなえるため、せいや(霜降り明星)が夏祭り気分の“胸キュンデート”に挑戦。せいやが繰り出す謎の即興告白に、中条が赤面する場面も。

新メンバーの佐野勇斗(M!LK)は、今回が初のうま辛ゴチ。「辛いの結構苦手で…」と明かしながら、せき込みつつも「うまい!」と豪快に料理をかき込む。10年前から中条との共演が多く「親戚のお姉ちゃん」と慕っているという佐野だが、中条からはそれとは異なる“疑惑のエピソード”が明かされる。

白石麻衣が絶叫、増田貴久はマイナス180度へ

恒例の激辛フード企画では、辛い物が苦手な白石麻衣が絶叫して牛乳を一気飲み。せいやも辛さに身悶える一方、辛い物が得意な倉科は「美味しい」と淡々と食べ進める。

池田は以前、この企画で食べた激辛料理をきっかけに辛い物が苦手になったという。増田は、中条と池田から食べっぷりを「格好いい!」と褒められて調子に乗り、激辛料理を豪快に食べる。

さらに、火照った体を冷やすため、増田が興味を示していたマイナス180度の“アイスサウナ”を会場に用意。増田自ら体を張って効果を検証する。

高額自腹に加えて“高額おみやルーレット”も登場し、プレゼンターには「元メンバーの爆美女」、さらに“レジェンド元メンバー”もサプライズ参戦する。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（8月13日放送前時点）

第1位：岡村隆史 6万4,850円

第2位：佐野勇斗 14万7,126円

第3位：せいや 25万4,200円

第4位：矢部浩之 38万 800円

第5位：白石麻衣 41万4,300円

第6位：増田貴久 52万8,336円

第7位：倉科カナ 53万8,000円



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