俳優の波瑠と高杉真宙が23日、双方のインスタグラムを更新し、結婚を発表。波瑠はウエディングドレス姿と白無垢姿も公開した。

波瑠と高杉真宙

2023年にフジテレビ系ドラマ『わたしのお嫁くん』で共演した2人。インスタグラムでは連名の文書を投稿し、「関係者の皆様 いつも応援してくださっている皆様 私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。

続けて、「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました。未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます」とし、「今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

2人の投稿に祝福コメントが続々。また、波瑠はウエディングドレス姿と白無垢姿の写真も公開しており、「ウエディングドレス姿もお着物もお美しい」「波瑠ちゃんのドレス、着物姿が美しすぎます」「ウェディングドレスも和装もとってもお似合いです！！！」「花嫁姿めちゃくちゃ綺麗です」などと絶賛の声が寄せられている。