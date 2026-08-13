「出演したいという気持ちはとても強くありましたが、今回は子どもとの時間を大切にしたい」――先日、第1子の出産を公表した山本舞香が、10月15日にスタートするフジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』(毎週木曜22:00～)の続編への出演を見送ることが13日、発表された。前作で演じた芳森芙美子役には、新たなキャストを迎える。

山本舞香

山本舞香「たくさんの思い出が詰まった特別な存在」

山本は、芳根京子演じる主人公・江端なつ美の友人・芳森芙美子役を演じていた。同局によると、山本は出産の報告に伴い、続編への出演を辞退。制作チームは山本の体調を最優先に配慮し、送り出す形を取ったという。

山本は「この度、続編の制作が決定したこと、本当にうれしく思っています」と喜びを語った上で、「私自身も出演したいという気持ちはとても強くありましたが、今回は子どもとの時間を大切にしたいという思いから、出演を見送る決断を致しました」と説明した。

芙美子について「私にとって、たくさんの思い出が詰まった特別な存在です」とし、「だからこそ、『めおと日和』がこれからも多くの方に愛され、皆さんにとって大切な作品であり続けてほしいという気持ちは、今も変わりません」とコメント。

最後は「出演者の皆さん、スタッフの皆さん、そして新しい『めおと日和』を、一人のファンとして心から応援しています。私も放送を楽しみにしています!」とエールを送った。

芳森芙美子役は新キャストへ

芙美子役については、新たなキャストを迎えて物語を描いていくことも発表された。新キャストの詳細は後日発表される予定となっている。

続編は昭和12年へと舞台を移し、なつ美と帝国海軍に勤める夫・瀧昌(本田響矢)の夫婦生活の続きを描く。