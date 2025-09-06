女優の中条あやみが6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。

中条あやみ

アンバサダーを務めるGoogle Pixelのステージに登場。中条に着てほしいドレスを事前に募集し、そのキーワードを基にGoogle PixelのAI「Gemini」がドレスをデザイン。そのデザインを中条が着用した“LEDドレス”に次々と映し出し、ランウェイ中に何度もお色直しする最新テクノロジーが魅せるステージを展開した。

ドレスは“光の七変化”と題し、「宝石箱のダイヤモンド」「夜空を旅する流れ星」「深海のマーメイド」「シークレットガーデン」「いちごとミルクのお姫さま」「マジックパレード」「幻の蝶」と7つのデザインを用意。ゴールドになったり、いちご柄になったり、蝶が舞ったりとどんどん変化する“未来のファッションショー”に会場はくぎづけとなった。

軽やかにランウェイする中条だったが、実はLEDドレスは15キロという重量で「実はめっちゃ重たいです。一歩歩くのもすごく難しい」と告白。司会のお笑いコンビ・EXITは「そんなに！？」と驚いていた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕