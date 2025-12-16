あの「え～! 面白い!」と感動　池田エライザ監督の“泣かせる”演出術

女優で歌手の池田エライザが9日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)にゲスト出演。映画監督としての仕事について語った。

池田エライザ

池田エライザ監督「あのちゃんにお願いするなら…」

2020年公開の映画『夏、至るころ』で監督デビューし、「監督が一番楽しい。性に合ってる」と明かした池田。「あのちゃんにお願いするなら、それこそ次書こうとしてる“池田組”に出てほしいなって思うぐらいピッタリなのあるんだけど……」と直々のオファーも飛び出し、「タイムリープ系とかファンタジーが入ってるやつもいけると思う」「宇宙人も余裕でできちゃいそうだよね。パカッてしたら、小っちゃいあのちゃんが出てくる。かわいいと思う」と楽しげに役どころを想像。あのは、「楽しみです! 呼んでください!」とノリノリで返した。

また、映画監督として演出指導もする池田は、「例えば、泣けないときとか。人それぞれの沸点があるから、この子どうやって泣かそうかな? とか。“ちょっとおいで”って言って、話を聞いて。わーって泣きそうになったら、カメラ前に送り出す」と語り、「不思議なお仕事だなって思いながら、演出もちゃんとやってます」と自負。演出方法について、「相手役の子に、本番直前に“お前の芝居それでいいのかよ”って言ってみてとか。ちょっと吹っ掛けてもらったり。それが大好き(笑)」と具体的に打ち明けると、あのは、「え～! 面白い!」と感嘆した。

女優としての経験を踏まえ、「もし自分が俳優としてこの現場にいたら、何が一番楽かな? とか、心地がいいかな? とか。現場全体のエモさみたいなのを、監督が操作しなきゃいけないから。芝居に集中しやすい空間ができたらいいなみたいな。ホワイトな現場づくりを心がけてる」と力強く語った池田。監督のみならず、脚本の執筆についても、「苦じゃないですね。一番楽しいかもしれない」と語ると、自著『哲学なんていらない哲学』の出版を控えるあのは、「もう二度と書きたくない。無理です(笑)。本を書けない人だった。歌詞のほうがスラスラ出てくる」と苦笑いでぶっちゃけていた。

