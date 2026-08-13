『めおと日和』続編　小関裕太、小川彩、戸塚純貴、森カンナ、和久井映見ら10人続投　舞台は昭和12年へ

芳根京子が主演するフジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』の続編(10月15日スタート、毎週木曜22:00～)に、小関裕太、小宮璃央、咲妃みゆ、小川彩(乃木坂46)、戸塚純貴、森カンナ、高橋努、紺野まひる、生瀬勝久、和久井映見の10人が前作から続投することが発表された。

累計250万部を突破した西香はち氏の同名漫画を実写化した同作。芳根演じる江端なつ美と、本田響矢演じる帝国海軍に勤める夫・瀧昌の初々しい新婚生活を描き、続編では昭和12年へと舞台を移す。

小関裕太、小宮璃央、戸塚純貴ら続投

瀧昌の同僚で帝国海軍に勤める深見龍之介役の小関は「約1年越しにまた『めおと日和』に戻って来られることをうれしく思います」と再出演を喜び、原作にはドラマでまだ描かれていないシーンもあるとして、続編への期待を寄せた。

なつ美の幼なじみ・瀬田準太郞役の小宮も、続編発表への反響に触れながら「瀬田として再びこの作品の世界に戻れることが本当にうれしく、今から撮影がとても楽しみです」とコメントする。

なつ美の姉・あき奈役を咲妃、妹・ふゆ子役を小川、瀧昌の幼なじみで甘味処を営む坂井嘉治役を戸塚が続投。戸塚は「また坂井として瀧昌を陰ながら支えて参ります。おはぎも売ります(たぶん…)」とユーモアを交えて意気込んだ。

森カンナ、和久井映見、生瀬勝久も再集結

なつ美の姉・はる江役の森、父・関谷篤三役の高橋、母・関谷さつき役の紺野も再登場する。

森は「一体、どんな話になるのであろうか。はる江の子どもたちの成長はいかがなものであろうか。私たちはまた主題歌で踊るのであろうか」と期待を膨らませ、「まもなくクランクイン、『めおと日和』チームに会えるのを楽しみにしています!」とコメント。

オリジナルキャラクターの活動弁士を演じる生瀬は、前作ではほかの出演者と別撮りだったことから「続編では、弁士だけじゃなく、できればみんなと絡んだり、少し離れたところで見ていたり、そういうシーンが増えたら良いなと思っています」と希望を語る。

瀧昌の上官の妻・柴原郁子役の和久井も続投。「この物語の中の皆さんに会えること、撮影の現場でまた皆さまとご一緒させていただけますことを楽しみに」と再会を心待ちにしている。

芳根京子＆本田響矢、手をつなぐ新ビジュアル

今回の発表に合わせ、芳根と本田の新ビジュアルも公開された。

鮮やかな朱色の着物をまとったなつ美と、軍服姿の瀧昌が、そっと手を取り合い、背中を寄せて並ぶ後ろ姿を捉えた一枚。ぎゅっと結ばれた手や寄り添う姿で、前作からさらに絆を深めた夫婦の関係を表現している。

前作から続くキャスト陣とともに、昭和12年を舞台にしたなつ美と瀧昌の新たな夫婦生活が描かれる。

【編集部MEMO】

前作でなつ美の友人・芳森芙美子役を演じた山本舞香は、第1子の出産報告に伴い、続編への出演を辞退。芙美子役については、新たなキャストを迎える。

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