フジテレビ系音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00～)の初回放送から一夜明けた17日、MCの上垣皓太朗アナウンサーと総合演出の浜崎綾氏が取材に応じ、生放送でのピンチを振り返った。

上垣皓太朗アナウンサー

初回は生放送され、INI、アイナ・ジ・エンド、ano、CANDY TUNE、CHEMISTRY、timelesz、東方神起、Travis Japan、乃木坂46、HANA、RIIZE、レミオロメンに加え、ポムポムプリンも登場。前半が予定時間より押していたため、途中で予定通りに戻したかと思いきゃ、最後は少し早く消化してしまい、Travis Japanの曲紹介パートで、思いの外時間が確保されてしまった。

それまで、ナビゲーターの松倉海斗とともにMCパートを進行していたが、Travis Japanのパフォーマンスに入ってしまうため、このパートは上垣アナが一人で担うことに。「一言何かまとめて初回放送の感想を言って曲に振ればいいかなと思っていたのですが、(フロアのスタッフが)“延ばして! 延ばして!”とやってるので、あと2個くらい何か言わないと!」とピンチに見舞われた。

そんな時に助け舟を出してくれたのが、スタンバイ中の松田元太。上垣アナの後ろからカメラに映り込んで画面を盛り上げてくれた。上垣アナはこのことに感謝しながら、「それも含めて生放送の醍醐味を楽しませていただきましたが、もう少しあそこでうまくいろいろ言えるようになれたらいいなというのが次の課題です」と前を向いた。

先日は競馬実況デビューも果たし、今回の音楽番組MCとともに「この春の私の2大挑戦です」という上垣アナ。出走馬やアーティストについて調べる事前準備に加え、「1秒、2秒の迷いの中で、まだ言葉になり切れてないけど、一旦口から出してみるという勇気や度胸のようなものは、通じていると思います」と、相互に生きる部分があるようだ。