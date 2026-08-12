8月も中旬に差し掛かり、今週はお盆休みで帰省するという人も多いかもしれません。その一方で、日本の近くで複数発生している台風の動向も気にかかるところ。緊急時の食料の調達などでも、近隣のコンビニは頼りになる存在ですね。

2026年8月の新商品5選まとめ(8月11日〜8月17日)

ファミリーマート2026年8月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。2種類の麻婆豆腐を炒飯と一緒に味わえるお弁当、ピリ辛で粒感のある明太フィリングを塗って焼き上げたフランスパン、焙煎ごまが香る仕立ての冷し中華、タルタルソース入りの海老カツ、夏らしいトロピカルな味わいを楽しめるマンゴーフラッペなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「醤の旨味と痺れる辛さ！W麻婆豆腐&炒飯」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

2種類の麻婆豆腐を炒飯と一緒に味わう一品。コクと旨みの強い醤油で醤の旨みを引き立てた黒麻婆豆腐と、ラー油で旨みと辛さを加えた痺れる辛さのある赤麻婆豆腐を楽しめます。

「ピリ辛明太フランス（かねふく明太使用）」(150円)

価格 : 150円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

かねふくの明太を使用したフランスパン。ピリ辛で粒感のある明太フィリングを塗って焼き上げました。

「焙煎ごま香る ごまだれ冷し中華」(598円)

価格 : 598円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

弾力のある中華麺とごまのコクが特徴のタレを合わせた、ごまダレ味の冷し中華。具材として蒸し鶏、カニカマ、きゅうり、わかめ、錦糸たまご、紅しょうがをトッピングしました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「えびカツ（タルタルソース入り）」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

特製海老スープを使用して旨みを引き立てた、ホットスナックの海老カツ。海老カツと相性の良い、まろやかなタルタルソースを入れました。プリプリ感もアップし、バンズに挟んでも、そのままでもおいしく味わえます。

［数量限定］

「マンゴーフラッペ」(380円)

価格 : 380円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ファミマのフラッペ「味わうごほうびフルーツ」対象商品。夏らしいトロピカルな味わいを楽しめるフラッペです。甘み香り豊かなアルフォンソマンゴーピューレ（※1）を使用し、マンゴーの甘みを引き立てながらも、後味はすっきりと飲みやすく仕上げました。

※1 アルフォンソマンゴーピューレを製品中6％使用

※果汁・果肉比率10％（ミルクを注ぐ前の割合）

［数量限定］

まとめ

8月11日発売の新商品は、黒麻婆豆腐と赤麻婆豆腐の2種類の麻婆豆腐を炒飯と一緒に味わえる「醤の旨味と痺れる辛さ！W麻婆豆腐&炒飯」、かねふくの明太フィリングを塗って焼き上げた「ピリ辛明太フランス（かねふく明太使用）」、弾力のある中華麺とごまのコクが特徴のタレを合わせた「焙煎ごま香る ごまだれ冷し中華」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また、バンズに挟んでも、そのままでもおいしく味わえるプリプリ食感の「えびカツ（タルタルソース入り）」や、夏らしいトロピカルな味わいを楽しめる「マンゴーフラッペ」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用