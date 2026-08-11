星野リゾートが展開する「星のや軽井沢」(長野県軽井沢町)は10月1日から、「軽井沢 きのこ養生滞在」(82,720円)を開催する。

夏の猛暑による体力の消耗や、屋内外の寒暖差による自律神経の乱れから、秋口に倦怠感や食欲不振を訴える「秋バテ」が近年社会的課題となっている。長野県はきのこの生産量が全国1位を誇り、古くから貴重な栄養源として親しまれてきた。同施設では、この地域資源である「きのこ」の栄養学的価値と、軽井沢の豊かな自然環境、そして医学的根拠に基づいた入浴法を組み合わせることで、現代人の心身をリカバリーする滞在を提供したいと考え、本プログラムを開発した。

提供期間は10月1日～11月30日。料金は82,720円(税・サービス料込、宿泊料別)で、特別朝食1回、特別夕食1回、きのこ味噌プリン、森のきのこ学ツアー1回、深呼吸入浴法レクチャー1回、スパオイルトリートメント「煌」1回が含まれる。1日1組限定(2名まで)。公式サイトにて10日前まで予約を受け付ける。

きのこ尽くしの料理で、身体の内側から整える菌活食体験

きのこは豊富な食物繊維やGABA、ビタミンB群を含み、腸内環境を整えることで自律神経の乱れを改善することが期待できる。朝食には、野菜と生姜を効かせたきのこ出汁のお粥を用意。胃腸に負担をかけず、夏の冷えで弱った身体を温める一品。

また、ゲスト自身がきのこを採取し、その場で炭火焼きにする体験を通じ、五感で旬を味わう体験を提供する。

夕食には、鯉のきのこ麹焼きや松茸の土瓶蒸しなど、信州の食文化と旬の味覚を掛け合わせた食事を楽しめる。

知的好奇心を満たし、深い休息へと導く体験

森ときのこの繋がりを識る「森のきのこ学ツアー」

動植物の専門家「ピッキオ」のガイドによるプライベートツアー。きのこは、森の生態系を維持する不可欠な役割を担っている。その時期の気温や湿気、雨の量によって見られるきのこは違い、微細な造形や鮮やかな色彩を観察しながら、森ときのこの繋がりを識ることができる。また同施設に隣接する国設「軽井沢野鳥の森」にて、起伏のある地形を歩く軽い運動により、心身をリフレッシュできる。

きのこ成分を配合した「きのこスパトリートメント」

きのこ成分(ホウロクタケ菌糸体エキス)配合の化粧品を用いたフェイシャルを含めた全身トリートメント。ホウロクタケの培養成分は強い抗酸化作用と美白作用を有すると言われている。夏の紫外線ダメージを受けた肌を潤し、副交感神経を優位にすることで自律神経のバランスが整うことを期待できる。

星のやスパにてオイルトリートメント

きのこを使った安心安全な温泉体験

入浴前のひととき「きのこ味噌プリン」

入浴前の糖分補給は、低血糖による立ちくらみや失神を防ぐ医学的根拠がある。そこで、入浴前にはきのこの旨みを活かした甘味「きのこ味噌プリン」を用意。モミジを始め、サクラやコナラなど多種多様な樹木が色づく棚田ラウンジで、景色とともに旬の味覚を味わえるひととき。安心安全な温泉体験を楽しめる。

棚田ラウンジにてきのこ味噌プリンを味わう

メディテイションバスで深呼吸入浴

光と闇にくつろぐ温泉「メディテイションバス」で、心身の緊張を緩める「深呼吸入浴」を行う。深呼吸をしながらウエストを大きく捻り、腰から太ももをしっかりと伸ばすなど、90cmの深さのある浴槽で、浮力を利用してストレッチを行う入浴法。泉温40℃のメディテイションバスで、しっかり肩まで浸かる全身浴により、交感神経から副交感神経へのスイッチを切り替え、疲労回復を促進する。