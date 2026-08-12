【1月11日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年8月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

1月11日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年8月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ご褒美スティックケーキ パリっとふわとろショコラ(ベルギーチョコ使用)」(387円)

価格 : 387円

エネルギー : 288kcal

※一部地域は8/11(火)夕方頃発売とのこと

※ベルギーチョコ23%(チョコレートに占める割合)

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

しっとり濃厚なショコラケーキを、パリッとした食感のチョコレートで贅沢にコーティングした「ご褒美スティックケーキ パリっとふわとろショコラ(ベルギーチョコ使用)」が登場です。ワンハンドで手軽に食べられる形状ながら、本格的なベルギーチョコの風味を存分に堪能できる、ご褒美タイムにぴったりな一品に仕上がっています。

「カカオ香るショコラクレープ(ベルギーチョコ使用)」(346円)

価格 : 346円

エネルギー : 306kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※ベルギーチョコ19%(チョコレートに占める割合)

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もちもち食感のクレープ生地で、濃厚なガトーショコラ、なめらかなチョコクリーム、とろけるチョコソースをたっぷりと包み込んだ「カカオ香るショコラクレープ(ベルギーチョコ使用)」が登場です。ベルギーチョコの豊かな香りと奥深いコクが口いっぱいに広がる、チョコ好きにはたまらないクレープです。

「バニラムースをのせたコーヒーゼリー」(324円)

価格 : 324円

エネルギー : 169kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ほろ苦く本格的な味わいのコーヒーゼリーの上に、ふんわり甘いバニラムースをたっぷりのせた「バニラムースをのせたコーヒーゼリー」が登場。コーヒーのキリッとした苦みとバニラの華やかな香りが絶妙にマッチし、アフォガードのようなリッチな味わいを楽しめる、大人向けのさっぱりとしたスイーツになっています。

「とろけるわらび餅」(205円)

価格 : 205円

エネルギー : 261kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

香ばしいきな粉の豊かな味わいを存分に楽しめる「とろけるわらび餅」が登場です。口のなかですっととろけるようなやわらかな食感のわらび餅のなかには、コク深い黒糖蜜がたっぷり。お茶請けにもぴったりな定番和スイーツです。

「日本のフルーツ 栃木県産幸水」(268円)

価格 : 268円

エネルギー : 70kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

栃木県産の和梨「幸水」を贅沢に使用したアイスバー「日本のフルーツ 栃木県産幸水」が登場。幸水ならではのみずみずしい果汁感と上品な甘さに加え、なかに閉じ込められた果肉入りソースが絶妙な食感のアクセントになっているという一品です。

まとめ

1月11日以降に購入できる新商品は、「ご褒美スティックケーキ パリっとふわとろショコラ(ベルギーチョコ使用)」や「カカオ香るショコラクレープ(ベルギーチョコ使用)」、「日本のフルーツ 栃木県産幸水」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用