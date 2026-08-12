働き方が変わり、「実家に帰りながら仕事をする」という人も珍しくなくなりました。一方で、リモートワークにあまりなじみのない地域では、そのイメージが少し違うようで……。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎の仕事観に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「田舎のおばちゃんはリモートワークのことを何だと思っていた?」

リモートワークになり、東京から実家へ帰ってきた主人公。近所のおばちゃんに「東京へ行ったんじゃなかったの?」と声をかけられたため、事情を説明します。

すると、おばちゃんは「リモートワーク」という言葉は知っている様子。しかし、その言葉から想像していた仕事内容は、主人公が思ってもみないものでした。

さて、田舎のおばちゃんはリモートワークのことを何だと思っていたのでしょうか?

① 遠隔で監視される仕事

② YouTuberみたいな仕事

③ 遊びみたいな仕事

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✅田舎のおばちゃんが思い描いていた「リモートワーク」とは……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

言葉は浸透していたが……

新しい働き方が広まっても、実際に身近で見たことがなければ、言葉だけが一人歩きしてしまうこともあります。世代や暮らす環境が違えば、「きっとこういう仕事なんだろう」と想像するのも自然なことなのかもしれません。

今回のような何気ない会話は、地域や世代による認識の違いを感じさせる一方で、思わずクスッと笑ってしまう"田舎あるある"でもあります。

▶なお、今回の答えは③ 遊びみたいな仕事 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!