地方で暮らしていると、地域ならではのルールや付き合い方に戸惑うこともあります。なかでも、町内会費や地域活動への参加は、引っ越してきたばかりの人にとって分かりにくいもの。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎に引っ越してきた男性の少し気まずい空気になるエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「町内会費を払わないとどうなる?」

田舎に引っ越してきた男性のもとへ、町内会費の徴収に来た近所の女性。年間1万円と聞いた男性は、「これって必ず支払わないといけないですか?」と確認します。

女性は「そんなことはないわよ」と答えますが、そのあと男性がすぐに支払うことになる一言を続けます。さて、女性は何を伝えたのでしょうか？

① 町内の回覧板が回ってこなくなる

② 町内行事で毎回あいさつを頼まれる

③ 町内のゴミステーションが使えなくなる

・・・・・・・・・・・・・・

✅町内会費、強制じゃないけれど払わないと……続きはこちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

不動産屋は教えてくれない!? 地域のルール

引っ越したばかりの場所では、何が任意で、何が生活に直結するのか分かりにくいことがあります。聞いてみたら意外と大事な話だった、というのは田舎暮らしに限らずありそうです。

お金の話そのものより、「そういう仕組みだったんだ……」と後から気づく瞬間の気まずさが、妙に記憶に残るものです。

▶なお、今回の答えは③ 町内のゴミステーションが使えなくなる でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!