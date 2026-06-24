同じ夜でも、都会と田舎では雰囲気や過ごしやすさが大きく異なることがあります。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、上京した男性が都会で初めて感じた「夜の違い」に関するエピソードをご紹介します。 ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「上京した男性が、東京の夜に驚いたことは?」

田舎から上京してきた男性。都会での生活にも少しずつ慣れてきて、季節はすっかり夏。そんな彼でしたが、夜になると地元との違いを強く感じるようになります。

さて、男性が田舎と都会の違いに驚いたこととは何だったのでしょうか?

① 夜でも人通りが多く、なかなか静かにならなかった

② 夜でもヒートアイランド現象の影響で暑かった

③ 夜でもカブトムシが見つからなかった

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※答えはこの記事の最後にあります。

「夜になれば涼しい」は都会では通用しない?

「夜になれば涼しくなる」と思って上京した人ほど、東京の夜の暑さに驚くかもしれません。都市部では、アスファルトや建物に熱がこもる「ヒートアイランド現象」の影響で、夜になっても気温が下がりにくいことがあります。

田舎では当たり前だった"夜の涼しさ"が通用しない――そんなギャップに戸惑った経験がある人も少なくないのではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは② ヒートアイランド現象の影響で夜でも暑かった でした!

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