オリオンビールは、「ちいかわ×オリオンビール」デザインTシャツを7月28日より発売する。今回の商品は、沖縄生まれのノンアルコール飲料「オリオン クリアフリー」の『ちいかわ』デザイン缶発売を記念したコラボレーション商品となる。

「ちいかわ×オリオンビール」シリーズでは、これまで第1弾としてアパレル・雑貨、第2弾としてマスコットぬいぐるみを展開しており、今回新たなデザインのTシャツが登場する。

沖縄らしいシーサーや乾杯シーンをデザインしたTシャツ4種が登場

今回発売されるTシャツは全4種類で、サイズはS～XLを展開する。

「ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん Tシャツ ホワイト SHISA」(4,950円)と「ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん Tシャツ ライトピンク SHISA」(4,950円)は、シーサーが沖縄の伝統的な踊り「カチャーシー」を元気いっぱいに踊る姿をイメージしたデザインとなっている。

ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん Tシャツ ホワイト_SHISA 4,950円

ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん Tシャツ ライトピンク_SHISA 4,950円

また、「ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん Tシャツ ホワイト カンパ〜イ」(4,950円)と「ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん Tシャツ ブラック カンパ〜イ」(4,950円)では、オリオンロゴ入りの服を着たシーサーとくりまんじゅうが、夕暮れ時の沖縄の海辺で「オリオン クリアフリー」を片手に乾杯する様子をデザインしている。

ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん Tシャツ ホワイト_カンパ〜イ 4,950円

ちいかわ×オリオンビール シーサーのおみやげやさん Tシャツ ブラック_カンパ〜イ 4,950円

7月28日から公式通販や各店舗で販売開始

販売場所は、オリオンビール公式通販サイトのほか、以下の店舗となる。

【ストア】

・オリオンオフィシャルストア 那覇

・オリオンオフィシャルストア モトブ

・オリオンオフィシャルストア 名護

・シーサーのおみやげやさん サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 3F

・シーサーのおみやげやさん 出張所 首里城公園敷地内 首里杜館前売店

・シーサーのおみやげやさん POPUP STORE 小田急百貨店新宿店 7F イベントスペース ほか



販売箇所によって取り扱い商品は異なる。また、数量限定のため品切れとなる場合がある。購入は1人につき各商品1点までとなる。

「オリオン クリアフリー ちいかわデザイン缶」も展開

今回のTシャツ発売は、「オリオン クリアフリー ちいかわデザイン缶」の発売を記念したもの。

「オリオン クリアフリー ちいかわデザイン缶」は、沖縄生まれのノンアルコール・ビールテイスト飲料「オリオン クリアフリー」に、「ちいかわ」のシーサーとくりまんじゅうをデザインした限定商品。缶には、オリオンロゴ入りの服を着たシーサーとくりまんじゅうが、「オリオン クリアフリー」を片手に笑顔で乾杯するオリジナルデザインを採用している。

オリオン クリアフリー ちいかわデザイン缶

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