本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、夏にぴったりなレモン風味のチーズケーキや、人気の「ティラミス氷」など、気になるスイーツがそろっています。

【2026年8月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2026年8月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
ソフトバンクやセブン＆アイら総額3,000億円の資本業務提携　AI・ロボ・IT解決の力を結集
【セブン‐イレブン】北海道限定で冷たい麺2品が登場 -「ざるラーメン北海道産山わさび入」「旨み出汁スープの冷かけ函館塩ラーメン」
三井住友「Olive」会員限定、セブン‐イレブンで使える無料クーポンのプレゼントキャンペーン - ハーゲンダッツ、セブンカフェなどが無料に
【セブン‐イレブン】対象のおにぎり2個＋ドリンクをセットで買うとドリンク1本が実質無料になるキャンペーン - 5日間限定
【セブンイレブン】「からあげ棒」「アメリカンドッグ」が30円引き! 3日間限定セール開催!
【セブン‐イレブン】8月セブンカフェ累計10杯購入ごとに無料クーポンがもらえるキャンペーン - アプリ会員限定
【セブン‐イレブン】店頭看板ライトなど豪華景品が当たる＆クーポンがもらえる!「買うほどランクアップチャレンジ」開催 - アプリ会員限定
「7iD」を「PayPay ID」に統合へ - セブン＆アイ、ソフトバンク・PayPay・三井住友カードと戦略的提携
【セブン‐イレブン】爽やかな「レモン」を使った商品が続々登場 - 塩レモンクリームサンド、デニッシュドーナツ、レモンペッパーソースバーガーなど
【セブンイレブン】長野帰省のお供に! ご当地グルメ21品が集結、ぼたんこしょうやおやきも
関連画像をもっと見る

2026年8月の新商品5品まとめ(8月4日～8月10日)

「デニッシュドーナツ レモン&クリームチーズ」(213円)

  • 「デニッシュドーナツ レモン&クリームチーズ」(213円)

    「デニッシュドーナツ レモン&クリームチーズ」(213円)

価格 : 213円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

サクサク食感のドーナツ生地に、レモン風味のクリームチーズフィリングを挟み、レモングレーズを掛けた商品です。

「7プレミアム ティラミス氷」(257円)

  • 「7プレミアム ティラミス氷」(257円)

    「7プレミアム ティラミス氷」(257円)

価格 : 257円
販売地域 : 全国

コーヒーソースをホイップとかき氷の間に入れることでマスカルポーネとコーヒーの風味をより感じられる仕立てに改良しました。

「かじるレモンチーズケーキ」(291円)

  • 「かじるレモンチーズケーキ」(291円)

    「かじるレモンチーズケーキ」(291円)

価格 : 291円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

香りのよいレモン果汁を使用した、レモンの爽やかさを感じられるチーズ生地に、香ばしいビスケットを合わせた、爽やかなレモンのチーズケーキです。

「ずんだが主役のお団子」(378円)

  • 「ずんだが主役のお団子」(378円)

    「ずんだが主役のお団子」(378円)

価格 : 378円
販売地域 : 埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県

もっちりコシのある団子生地に、細かくつぶした枝豆と風味豊かな枝豆ピューレを使用したずんだを盛りつけた商品です。
※8月5日以降順次発売

「よくばりサンド チョコミント」(213円)

  • 「よくばりサンド チョコミント」(213円)

    「よくばりサンド チョコミント」(213円)

価格 : 213円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ハッカ油を使用したチョコミントホイップを挟んだデザートサンドです。
※8月7日以降順次発売

まとめ

今週は、生地とコーティングの両方にレモンの風味を効かせた「デニッシュドーナツ レモン＆クリームチーズ」や、ほんのりとした酸味が広がる片手サイズの「かじるレモンチーズケーキ」など、爽やかなレモンスイーツが目白押し。夏の定番・チョコミントをサンドした「よくばりサンド チョコミント」も登場し、清涼感のある味わいを堪能できます。

そのほか、旬のずんだを使った「ずんだが主役のお団子」や、ティラミスの味わいをひんやり楽しめる「7プレミアム ティラミス氷」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

いけたらいくわ

いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

この著者の記事一覧はこちら