【2026年8月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、夏にぴったりなレモン風味のチーズケーキや、人気の「ティラミス氷」など、気になるスイーツがそろっています。

2026年8月の新商品5品まとめ(8月4日～8月10日)

「デニッシュドーナツ レモン&クリームチーズ」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

サクサク食感のドーナツ生地に、レモン風味のクリームチーズフィリングを挟み、レモングレーズを掛けた商品です。

「7プレミアム ティラミス氷」(257円)

価格 : 257円

販売地域 : 全国

コーヒーソースをホイップとかき氷の間に入れることでマスカルポーネとコーヒーの風味をより感じられる仕立てに改良しました。

「かじるレモンチーズケーキ」(291円)

価格 : 291円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

香りのよいレモン果汁を使用した、レモンの爽やかさを感じられるチーズ生地に、香ばしいビスケットを合わせた、爽やかなレモンのチーズケーキです。

「ずんだが主役のお団子」(378円)

価格 : 378円

販売地域 : 埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県

もっちりコシのある団子生地に、細かくつぶした枝豆と風味豊かな枝豆ピューレを使用したずんだを盛りつけた商品です。

※8月5日以降順次発売

「よくばりサンド チョコミント」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ハッカ油を使用したチョコミントホイップを挟んだデザートサンドです。

※8月7日以降順次発売

まとめ

今週は、生地とコーティングの両方にレモンの風味を効かせた「デニッシュドーナツ レモン＆クリームチーズ」や、ほんのりとした酸味が広がる片手サイズの「かじるレモンチーズケーキ」など、爽やかなレモンスイーツが目白押し。夏の定番・チョコミントをサンドした「よくばりサンド チョコミント」も登場し、清涼感のある味わいを堪能できます。

そのほか、旬のずんだを使った「ずんだが主役のお団子」や、ティラミスの味わいをひんやり楽しめる「7プレミアム ティラミス氷」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用