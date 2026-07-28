【7月28日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年7月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

7月28日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

  • ローソン2026年7月の新商品スイーツまとめ

    ローソン2026年7月の新商品スイーツまとめ

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いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ミラノ風ティラミス」(373円)

  • 「ミラノ風ティラミス」(373円)

    「ミラノ風ティラミス」(373円)

価格 : 373円
エネルギー : 246kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※原料にアルコール分1％未満を含むとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

なめらかなマスカルポーネチーズのコクと、ほろ苦いコーヒーの深い味わいが絶妙なハーモニーを奏でる「ミラノ風ティラミス」が登場。本格的な大人のデザートタイムを楽しめる一品に仕上がっています。

「ミラノ風チーズドルチェ」(343円)

  • 「ミラノ風チーズドルチェ」(343円)

    「ミラノ風チーズドルチェ」(343円)

価格 : 343円
エネルギー : 227kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

濃厚でミルク感あふれるチーズケーキに、アクセントとして甘酸っぱいベリーソースを合わせた「ミラノ風チーズドルチェ」が登場。チーズのコクとベリーの爽やかさが口いっぱいに広がり、贅沢なひとときを満喫できるチーズスイーツになっています。

「わらび餅で巻いたもち食感ロール(いちごわらび餅入り)」(408円)

  • 「わらび餅で巻いたもち食感ロール(いちごわらび餅入り)」(408円)

    「わらび餅で巻いたもち食感ロール(いちごわらび餅入り)」(408円)

価格 : 408円
エネルギー : 488kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大人気のもち食感ロールから、わらび餅で生地を巻き上げた和洋折衷の新作が登場。中心にはぷるぷるのいちごわらび餅が隠れており、もちもちとした生地といちごの甘酸っぱさを同時に楽しめるロールケーキです。

「ぷるジュレいちごクレープ」(275円)

  • 「ぷるジュレいちごクレープ」(275円)

    「ぷるジュレいちごクレープ」(275円)

価格 : 275円
エネルギー : 234kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もちもち食感が楽しい苺果肉入りの特製ゼリーをたっぷりと包み込んだ、「ぷるジュレいちごクレープ」が登場です。ひとくち食べるごとに甘酸っぱいいちごの風味が弾ける、夏にぴったりなクレープに仕上がっています。

「ミルクレープ」(248円)

  • 「ミルクレープ」(248円)

    「ミルクレープ」(248円)

価格 : 248円
エネルギー : 264kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

一枚一枚丁寧に薄く焼き上げたクレープ生地で、濃厚でミルク感あふれるなめらかなクリームを何層にも巻いてロール状に仕上げた「ミルクレープ」が登場。口どけの良いクリームとクレープ生地の豊かな風味が織りなす、シンプルながらも贅沢な味わいの一品です。

まとめ

7月28日以降に購入できる新商品は、「ミラノ風ティラミス」や「ミラノ風チーズドルチェ」、「ミルクレープ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

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まるいさん

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武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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