ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season6』#4が4日に配信された。

  • 『愛のハイエナ season6』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season6』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

36歳でおばあちゃんになったさきこさんを取材

番組では、“30代でおばあちゃんになる”という人生を歩む女性たちを直撃取材。島田珠代は、36歳でおばあちゃんになった長野県在住のさきこさんの取材に向かった。

18歳で妊娠するも、出産予定の1週間前に夫の浮気が発覚するという修羅場を経験したさきこさん。自宅に夫の浮気相手の女性が突然現れ、その女性から「私は付き合いたいです。離婚してください」と懇願されるという泥沼劇を振り返り、島田も「はあ!?」と驚きを隠せない。

その後、離婚を経てコンパニオン会社の代表として年商5,000万円を稼ぐまでになるも、41歳で肛門管がんを発症。抗がん剤のつらい闘病生活を家族の支えで乗り越え、45歳になった現在は3人の孫に囲まれているさきこさんの人生に、島田も思わず涙し、スタジオは感動に包まれた。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

18歳で妊娠、出産予定1週間前に夫の浮気が発覚、41歳で肛門管がんを発症…36歳でおばあちゃんになった女性の人生に島田珠代も思わず涙　『愛のハイエナ season6』
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