久しぶりに地元へ帰ると、近所の人や親の知り合いなど、思いがけない人から声をかけられることがあります。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、主人公が久しぶりに帰省したときの気まずいエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「主人公がおじさんとの会話で落ち着かなかったのはなぜ?」

久しぶりに地元へ帰省した主人公。すると突然、「拓実くんやろ? 東京から帰って来たんかい?」と、おじさんから話しかけられました。

主人公は会話を続けながらも、どこか落ち着かない様子。

さて、主人公はなぜ落ち着かなかったのでしょうか?

① 地元の名物おじさんだったから

② 昔よく怒られていたおじさんだったから

③ おじさんが誰なのか思い出せなかったから

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✅帰省中に突然話しかけてきたおじさんだが……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

久しぶりの帰省だからこそ起こる"気まずい再会"

地元では、自分は相手のことを思い出せなくても、相手は子どものころからの姿をよく覚えていることがあります。親しげに話しかけられるほど、「今さら誰ですか? と聞きづらい……」という気持ちになることも少なくありません。

帰省先ならではの、ちょっとした気まずさや戸惑い。そんな"田舎あるある"に思わず共感してしまう人も多いのではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは③ おじさんが誰なのか思い出せなかったから でした!

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