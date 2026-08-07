夜の代々木公園を舞台にした「東京ナイトマーケット」が、2026年10月21日～25日の5日間、代々木公園ケヤキ並木で開催される。入場は無料で、ライブやDJ、大道芸、50店舗以上のグルメなどを楽しめる。あわせて、10月開催に向けた飲食店の出店募集もスタートした。

「東京ナイトマーケット」は、毎日22時まで開催される夜のグルメ＆エンタメイベント。会場には定番のバーガーやタコスをはじめ、アジア各国の屋台料理、ブラジル料理など多彩なグルメが並ぶ。

ライブやDJ、大道芸など夜まで楽しめるコンテンツを展開

グルメ以外にも、衣類や雑貨、ネイル、ジャグアタトゥーなどの体験型ブース、射的などの縁日コーナー、お酒とカラオケを楽しめるブースなど、過去の開催では幅広いコンテンツが展開された。

ライブステージでは、バンドやアイドルなど多彩なアーティストによるパフォーマンスを予定。2026年のこれまでの開催では、チャラン・ポ・ランタン、LA SEÑAS、フレンズ、→Pia-no-jaC←、前川真悟（かりゆし58）、切腹ピストルズ、ゆるめるモ！らが出演している。

また、イベント終了後の22時以降には、DJとして参加する渋谷のクラブ・バー店舗でアフターパーティーも開催する。

会場内にはエコステーションを設置するほか、ドリンクの提供にはリユースカップを導入するなど、環境に配慮した取り組みも行う。

「東京ナイトマーケット」開催概要

開催日：2026年10月21日～25日

開催時間：平日16:00～22:00、土日14:00～22:00

会場：代々木公園ケヤキ並木

入場料：無料

10月開催に向け、飲食店の出店募集も開始している。