一蘭は7月30日、「一蘭の森 糸島ソフト」(650円)や「一蘭の森 糸島ラテ」(650円)などの新メニューを「一蘭の森 糸島」(福岡県糸島市)限定で発売する。

糸島産のはちみつと醤油を使用したソフトクリームが登場

現在一蘭では、全国の店舗で「抹茶杏仁豆腐」をデザートメニューとして提供しているが、一蘭の森 糸島では新たに、特製のソフトクリームも楽しめるようになる。

同商品は、濃厚な味わいのソフトクリームに、糸島らしさが詰まった「特製蜜だれ」をかけて提供する。蜜だれには糸島産のはちみつと、糸島の蔵元で仕込まれた醤油を使用している。はちみつは同商品のために、糸島の養蜂場が特別に採蜜したもので、花の香りを感じられる上品な甘さが特徴。醤油は4年半もの熟成期間を経て、手間ひまかけてつくられた天然醸造(無添加)のものを厳選した。糸島の豊かな自然の中でつくられたこれらの材料を、同社が創業以来研究し続けている出汁の製造技術を活かして配合した。

カフェメニューも新たに用意する。一蘭の森 糸島ラテ(ホット/アイス)は、深みのあるオーガニックコーヒーとまろやかなミルクに加え、華やかに香る紅茶も配合。コーヒーの旨味や苦味を感じつつも、紅茶の味わいによりスッキリとした後味に。配合の割合は何度も微調整を重ねて、絶妙なバランスの黄金比に辿り着いたという。

「コーヒー(ホット/アイス)」(500円)は、厳選されたオーガニックのコーヒー豆を100%使用している。雑味がなくクリアな味わいと、深みのある香りが特徴。

注文は、一蘭の森 糸島の「おみやげ処」で受け付ける。いずれもテイクアウト商品。

天然とんこつラーメンの製造拠点「一蘭の森 糸島」

一蘭の森 糸島は、福岡県西部の糸島半島にある、敷地面積東京ドーム2個分(約28,000坪)の製造拠点。同社の天然とんこつラーメンはそこで生産されており、施設内には「美味しいラーメン製造所」「とんこつラーメン博物館」「お食事処」「おみやげ処」がある。