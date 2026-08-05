全国でライブハウスや飲食店を展開するLD&Kは、2026年9月30日に閉館する横浜のライブハウス「1000CLUB」を関内エリアへ移転し、同年12月に再オープンすると発表した。

新会場の収容人数は、現在と同じくスタンディングで約1,000人を予定。高いステージによる見やすさも引き継ぎ、横浜エリア最大級のライブハウスとして営業を継続する。

地域再開発に伴い9月末で閉館、関内で営業継続へ

現在の「1000CLUB」は、地域の再開発に伴い2026年9月30日をもって閉館する。新会場は横浜市中区長者町8丁目に設けられ、JR関内駅から徒歩約8分、京急本線日ノ出町駅と横浜市営地下鉄伊勢佐木長者町駅からは、それぞれ徒歩約5分の場所に位置する。桜木町駅からも徒歩約10分と、複数の駅からアクセスできる立地となる。

新会場のキャパシティーはスタンディングで約1,000人。名称や収容規模に加え、ステージの高さを生かした見やすい会場設計も維持する予定だ。

関内エリアにオープンする新会場の平面図

コロナ禍に開業、数多くのライブを開催

「1000CLUB」は、2020年7月にLD&Kが運営する最大規模のライブハウスとしてオープンした。開業当初は新型コロナウイルスの感染拡大下にあり、ライブ配信会場として活用。その後は、数多くのアーティストがライブを行ってきた。

LD&Kでは、先に発表した大分県最大級のライブハウス「OITA PORT HALL」に続く新規オープンとなる。

新「1000CLUB」店舗概要