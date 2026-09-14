星野リゾートが展開する「星のや奈良監獄」(奈良県奈良市)は9月16日より、「刻(とき)のプロムナード」を通年で提供する。

日本における従来の文化財保護は「ありのまま保存する」ことが原則とされてきたが、維持・活用の課題解決に向け、2011年のPFI法改正により民間ノウハウの導入が可能となった。

旧奈良監獄の再生においては、「遺すべき歴史」と「新たな価値を見出す空間」との調和をめぐり、幾度となく議論が重ねられた。同ホテルの開業は、単なる歴史的価値にとどまらず「いかに再生されたか」に強い関心が寄せられている。本ツアーでは、保存と活用の狭間で繰り広げられた葛藤や、文化財の新たな可能性を切り拓いた知られざるストーリーを伝える。

開催時間は毎日8:00からで、所要時間は45分程度。料金は無料、定員は10名となる。予約は公式サイトにて前日21時まで受け付ける。

明治の名建築をありのままに遺す「歴史の継承と機能美」

館内には、歴史を丁寧に受け継いだ空間と、大胆に手を加えた空間が共存し、「保存と再生」の鮮烈なコントラストを体感できる。歴史を色濃く残すエリアでは、当時の高度な建築技術に加え、不平等条約の撤廃を目指してあえて贅沢に造られた背景や、設計者の強いこだわりを垣間見ることができる。

中でも、ホールのような開放感を持つかつての「中央看守所」は、近代監獄の象徴である「ハヴィランド・システム」の全貌を見渡せる唯一無二の場所。ここでは歴史的価値の保存を最優先としつつ、化粧のような塗装と巧みなライティングによって、洗練された機能美を際立たせた、空間のストーリーをスタッフの解説とともに紐解く。

旧監獄に生まれた新たな美しさ「デザイナーの想いに触れる」

大胆に手を加えた空間の中にも、確かな歴史の面影を感じることができる。旧講堂を再生した「メインラウンジ」では、天井を取り払うことで創出された高さ9mの大空間に、美しいトラス構造の梁を仰ぎ見ることができる。ツアーでは、「明治の西洋建築」を掲げた空間デザインの意図をスタッフが解説。既存のアーチ窓と調和する新設のパーティションが織りなす荘厳な空気感や、和洋が交差するインテリアの選定など、ラグジュアリーホテルへと昇華させたデザイナーの情熱に触れる。

幾度もの議論を経て実現した「屋外と調和する豊かな寛ぎ」

有識者との幾度もの対話を経て生まれたのが、かつての倉庫を再生した「ダイニングラウンジ」。ツアーでは、壁を切り抜いて設けた大窓や、元は3つに分かれていた空間の再編など、「保存」から「再生」へと踏み切った劇的な空間の変遷を紐解く。開口部に組み込まれた耐震補強の鉄骨は、歴史あるレンガと現代構造が織りなす「時代の対比」を象徴する見どころの1つ。単に「ありのまま遺す」だけでなく、屋外との繋がりや開放感あふれる寛ぎを生み出した再生へのストーリーを、スタッフが語るエピソードとともに体感できる。

かつての倉庫に大きな窓を設けた「ダイニングラウンジ」

客室にも宿る「再生の物語」

本ツアーで案内する空間だけでなく、独居房などを繋げた客室にも、歴史の保存と快適性の追求を重ねた「再生の物語」が息づいている。往時の面影を残しつつ、ラグジュアリーなプライベート空間へと昇華された客室で、ツアーの余韻とともに特別な滞在を楽しめる。