有吉弘行「仕方なく乱暴なことを…（笑）」“吉本一強時代”にザキヤマと生き抜いた当時を振り返る

◆有吉弘行が語る吉本興業の凄さ
バラエティ番組「アメトーーク！」（テレビ朝日系）で放送された「東京吉本芸人の実情〜我々は30年間 間違え続けていたのか〜」を観ていたという有吉。その番組内で「当時のトップの品川庄司の品川（祐）に、俺が『おしゃべりクソ野郎』でちょっとダメージがあったとか、『俺とザキヤマ（アンタッチャブル・山崎弘也）が、東京吉本の芸人をかき回した』みたいな話があったんだけど……」と自分の名前が挙がったことに触れ、当時のテレビ業界について話し始めます。
当時はダウンタウンをはじめ、今田耕司さん、東野幸治さんなどがMCを務めるバラエティ番組があり、「とにかく吉本の番組だらけ。それで、芸人が50人くらい集まる番組がざらだったんだけど、そのなかで48人が吉本で、あとは俺と山崎だけとか。そこに竹山（隆範）さんもいる、みたいな状況がよくあった」と振り返ります。
そうした状況では、黙っていると何時間でも吉本芸人同士でトークが繰り広げられていたと語り、「そりゃ当然MCも吉本の人だし、みんなは勝手知ったる仲だから。なんなら、最初は『なんで俺らがいるんだ？ 邪魔になって悪いな』と思ってたくらいだった」と話します。
それでも、番組で爪痕を残すために、「仕方なく乱暴なことをしたという（笑）。それくらい、当時の空気感というのは……何ていうか、本当に圧倒的だったんだよね」としみじみ語ります。
そのうえで、山崎さんについて「山崎は山崎ですごい奴だから。自分の話で2時間半しゃべったり、ずっと竹山さんに水をかけてトークさせないようにしたりしてね（笑）。だから、いろいろ乱暴なことしたのも理由があったっていう話なんだけど、それは理解してほしいなというところはありますけれども」と話します。
一方、「ああいう吉本の話って、いっぱい芸人がいて役者も揃っているから楽しいよね。太田プロなんかじゃ絶対できない」と、自身の所属する太田プロを引き合いに出して評価します。
さらに、「『20人用意しろ』と言われて、トップどころをパッと用意できる事務所なんて他にないだろうね。だからすごい」と吉本の人材の豊富さに感心していました。
＜番組概要＞
番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER
放送日時：毎週日曜 20:00～21:55
放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット
パーソナリティ：有吉弘行
番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400
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