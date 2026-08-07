日本海洋少年団連盟は、「第57回 日本海洋少年団全国大会 式典の部 令和8年度全国海洋少年団大会」を、東京都千代田区の海運ビルにて2026年7月25日に開催した。

海洋少年団全国大会は、団員および関係者が一堂に会し、日ごろの訓練の成果を披露し、技を競い合うとともに、友情を育み、少年少女の心身の健全な育成を図ることを目的として、昭和26年から実施されてきている。

令和6年度からは運営方式が見直され、「式典の部」(優秀者表彰)と「競技の部」(クラス別手旗・結索競技)に分けて開催されることとなり、令和6年度は東京において「式典の部」、令和7年度は全国6カ所(北海道・石狩、東京、静岡・浜松、大阪・岬、山口・下関、長崎・佐世保)において「競技の部」が開催。本年度も、令和6年度に引き続き、全国大会「式典の部」が東京にて開催されることになった。

「令和8年度全国海洋少年団大会」には、北は八戸から南は薩摩まで全国30団が参加。さらに、韓国およびニュージランドの海洋少年団も参加する中、優秀な団員や指導者への表彰や活動報告が行われた。

音楽隊が式典を彩る

音楽隊による演奏での国歌斉唱に続いて、日本海洋少年団連盟会長の武藤光一氏が登壇。「海洋少年団運動の理念に深く共感をいただき、このように盛大な式典を挙行できますことは、ひとえに皆様方のご厚情の賜物であり、あらためて御礼を申し上げます」と、関係者への謝意を示した。そして、今年7月で創設75周年を迎えた日本海洋少年団の歴史を紐解き、「全国規模の大会を単独団で担うことが困難になってきた」ことから、令和6年度より全国大会を「式典の部」と「競技の部」に分けた経緯を説明。最後に「全国大会は海洋少年団の創設当初から続く重要な行事の一つであり、この良き伝統が今後も継続し、さらに発展すること」を祈念し、あらためて御礼の言葉とともに挨拶を締めくくった。

日本海洋少年団連盟会長の武藤光一氏

続いて、日本海洋少年団連盟名誉総裁の高円宮妃久子殿下より「日本は海に囲まれた海洋国家であり、私たちは古来、海から多くの恩恵を受けてきました。また、海は世界を隔てるものではなく、世界をつないでいるものです。海洋少年団活動は、海を通じて国際交流にも寄与できるものであり、その証として、本日は韓国とニュージーランドからも仲間が参加してくれていることをとても喜ばしく思っております」とのお言葉が贈られた。また、「皆さんは日頃から海に親しみ、海に学び、心身を鍛え、豊かな海に触れながら環境を大切にする心を養う努力を重ねています。日々の努力は裏切りません。ぜひ社会人になっても、海を大切にする心を忘れないでほしいと思います」との温かなメッセージに会場は大きな拍手で包まれた。

日本海洋少年団連盟名誉総裁の高円宮妃久子殿下

また、今回の全国大会には来賓として、海上保安庁長官の瀬口良夫氏、国土交通省海事局長の新垣慶太氏、文部科学省大臣官房審議官の橋爪淳氏、東京都港湾局長の田中彰氏、日本海事センター会長の宿利正史氏、全日本海員組合組合長の松浦満晴氏、日本海洋少年団連盟顧問で東京海洋大学学長の井関俊夫氏らが出席。来賓を代表して、海上保安庁長官の瀬口良夫氏と国土交通省海事局長の新垣慶太氏が挨拶を行った。

昭和26年の結成以来、日本海洋少年団連盟が「海に親しみ、海に学び、海にきたえる、という理念のもと、海洋に関する知識や技術の習得だけでなく、協調性、責任感、公共心を備えた青少年の育成に大きく貢献してきた」ことに深い敬意と感謝を示す海上保安庁長官の瀬口氏は、自身も44年間、海に関わる仕事に携わってきたことに触れつつ、「団員の皆さんにあっては、これからも海に親しみ、海に学び、海にきたえる中で、団員同士の絆を深め、人々への感謝の気持ちを忘れず、海の魅力と可能性を感じてほしい」との思いを託した。

海上保安庁長官の瀬口良夫氏

一方、国土交通省海事局長の新垣氏は、国土交通省が海事産業の振興や海上保安の確保といった業務に加え、海事思想の普及という役割を担っていることから、「昨今、子どもたちをはじめ、国民の海離れが進んでいるという声もありますが」との危惧を抱きつつも、日本海洋少年団連盟が創設以来、海を通じた健全な青少年の育成と海事思想の普及に貢献をしてきたことに対し、感謝の気持ちを示すとともに、「将来、海事産業や世界で羽ばたく活躍する人材が生まれること」に期待を寄せ、「国土交通省としましても、引き続き海洋少年団の活動支援を努めてまいりたい」と締めくくった。

国土交通省海事局長の新垣慶太氏

そして、海洋少年団活動を長く継続している団員、長年の指導などボランティア活動をしてきた指導者に対して、日本海洋少年団連盟会長の武藤氏より表彰状および永年功労章の授与が行われた。

さらに、海洋少年団の活動報告として、昨年度、全国6地区で実施された「全国大会 競技の部」の様子や、昨年10月、14年ぶりに日本で開催された国際海洋少年団協会年次総会の状況などをビデオにて紹介。最後は出席者全員で連盟歌「みどりの広場」を斉唱し、「第57回 全国海洋少年団大会 式典の部 令和8年度全国海洋少年団大会」は閉式となった。